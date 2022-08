Per Liverani  è la partita della svolta 

Al Sinigaglia contro il Como, causa squalifica, ha sofferto dalla tribuna. Questa sera, invece, Fabio Liverani sarà regolarmente in panchina, per portare il Cagliari alla prima vittoria di questo campionato. Mica facile contro il Cittadella («squadra equilibrata che riesce a rilanciare anche talenti che si erano persi»), ma i rossoblù hanno un solo obiettivo: «È la prima in casa, dobbiamo fare la partita per vincere e dare ancora più entusiasmo alla nostra gente».

Subito Mancosu

Liverani non nasconde la sua soddisfazione per l'arrivo di Mancosu: «Andare nella squadra dove sei cresciuto e per cui fai il tifo ti dà maggiori responsabilità, ma questo è un vantaggio per noi. È stata un'operazione veloce, merito del presidente, del direttore e della disponibilità del giocatore. E l'arrivo di Marco ha portato quel brio che è importante dopo la retrocessione». E a proposito della retrocessione, Liverani cerca di trascinare l'ambiente: «Non si può dimenticare quanto accaduto, ma bisogna guardare avanti. I tifosi non fanno mancare il loro affetto, ma dopo la retrocessione vogliono le vittorie. E le vittorie si costruiscono con sacrificio, non arrivano per il nome che hai sulla maglia, davanti o dietro. E i ragazzi hanno questa voglia di vincere e non mollare mai».

Caccia ai tre punti

Liverani non boccia il Cagliari di Como: «Non abbiamo sofferto troppo. Ci sono giocatori che stanno recuperando la miglior condizione. Rog, Nandez, Deiola, Lapadula hanno una settimana di lavoro in più e io devo fare in modo che, chi entra, non esca più. Col Cittadella ci sarà qualche giocatore che ora può entrare dal primo minuto». Il tecnico sorvola sul modulo: «Mancosu è a disposizione perché ha fatto tutto il ritiro e ha giocato 200 minuti tra Coppa Italia e campionato. Poi ho sempre detto che le certezze erano i quattro difensori e i tre centrocampisti, poi davanti dipende dagli interpreti». E a proposito di interpreti, Liverani manda un messaggio a Pereiro: «Il numero di Como ci ha dato un punto e la serenità per lavorare in settimana. Colpi così ne ha fatti in passato e ne farà ancora, ma da lui pretendo di più, voglio che stia dentro la partita per tutti i 90 minuti».