Per l’Italia è la sesta volta nell’Isola 

Non è la prima volta che la Nazionale si esibisce a Cagliari. Sono stati 5 i match disputati nell’Isola, con il bilancio di 2 vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta. Quella di stasera con San Marino è quindi la sesta partita “sarda”. Rispetto alle uscite del passato, ha una minore valenza internazionale, ma è indicativa in vista delle convocazioni per Euro2020 che il ct Roberto Mancini diramerà entro la mezzanotte del primo giugno.

I precedenti

L’archivio de L’Unione Sarda ricorda che per due volte, il 23 dicembre 1967 (4-0 all’Amsicora, in un match valido per la qualificazione all’Europeo, con reti di Riva, Mazzola e due volte Domenghini), e il 14 ottobre del 1992 (2-2 al Sant’Elia, gara di qualificazione ai Mondiali, con gol di Ohrel, Chapuisat, Roberto Baggio ed Eranio), l’Italia ha affrontato la Svizzera. Poi c’è la gara persa con la Spagna il 20 febbraio 1971 (1-2, a segno Pirri, Uriarte e De Sisti), dopo dieci anni di imbattibilità, che ha incrinato il rapporto fra la città e la Nazionale per via di una dura contestazione, con tanto di lancio di frutta e ortaggi, contro l’allora ct Ferruccio Valcareggi, colpevole di non aver convocato per la sfida calciatori cagliaritani, idolatrati dalla piazza per lo scudetto della stagione precedente.

La contestazione

Larga parte della tifoseria parteggiò apertamemente per gli iberici. La conseguenza di quella ribellione fu l’assenza della Nazionale dalla Sardegna per 18 anni. Decisivo fu l’intervento di Gigi Riva per ricucire una ferita che pareva destinata a non rimarginarsi più.

La pace

Al Sant’Elia, il 21 dicembre del 1989, si giocò infatti un'amichevole preparatoria ai Mondiali di Italia ‘90 con l'Argentina, che si chiuse con uno 0-0 senza emozioni nonostante in campo ci fosse Diego Maradona. L’ultima volta, sempre al Sant’Elia, è stata, il 9 febbraio del 2005, l’amichevole con la Russia (2-0, con reti di Gilardino e Barone). In campo, nella ripresa, il ct Marcello Lippi diede spazio ai rossoblù Mauro Esposito e Antonio Langella (quest’ultimo al debutto), ma quella serata è ricordata soprattutto per il ritiro della maglia numero 11 di Riva, all'epoca dirigente della Nazionale, con una cerimonia commovente prima del fischio d’inizio. La maglia fu consegnata da Rocco Sabato nelle mani del Mito che, commosso, fu stretto dall'abbraccio collettivo della comunità di cui, un mese dopo, ottenne la cittadinanza onoraria.

L’amichevole

Da allora sono trascorsi sedici anni. L’impossibilità di ospitare al Sant’Elia, in passato, e all’Arena, ora, match di rilevanza internazionale, ha tenuto lontano gli azzurri dalla Sardegna. Tra l’altro, l’amichevole con il San Marino in programma oggi alle 20.45 si sarebbe dovuta disputare un anno fa, ma la pandemia ha bloccato tutto. L’unico vero rammarico è che, questa volta, non ci saranno supporter ad assistere alla partita. L’Arena sarà aperta a cinquecento invitati. Per rivedere lo stadio pieno di tifosi sarà per la prossima volta, magari nel nuovo Sant’Elia.

