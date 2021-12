Per l’Inps non è invalida: via la pensione 

Invalida al cento per cento. Non più. Improvvisamente le sue patologie non sono più gravi e la percentuale, per l’Inps, si ferma a quota 67 per cento. Troppo poco per poter continuare a ricevere la pensione. I 650 euro al mese che consentivano alla 48enne Elisabetta Bordigoni di assicurarsi le cure indispensabili per le sue patologie ma anche pagare l’accompagnamento grazie alla legge 104, spariscono in un istante. «Da due mesi non ricevo più la pensione. Mi è stata tolta. Sono disperata».

Lo sfogo

È arrabbiata, delusa, Bordigoni. Furente per questo «taglio inspiegabile che mi sottrae il diritto di curarmi». Si sfoga, guardando e rileggendo quelle pagine con cui l’Inps le comunica la cancellazione della sua pensione, stropicciando con le mani tremolanti i fogli della disfatta. «Non posso vivere così, senza medicine e tanto altro». Dove quel “tanto l’altro” è la vita sottratta, l’esistenza meno serena e più dolorosa con cui deve fare i conti da sessanta lunghi giorni. «Soffro di artrite reumatoide, del gozzo di Hascimoto, ho il morbo di Raynaud, devo curare una grave forma di osteoporosi con punture piuttosto costose. Ciò mi impedisce di sollevare anche pesi minimi per non rischiare di fratturarmi», spiega Elisabetta Bordigoni, che si è anche rivolta a un Caf per cercare un aiuto, consigli sul come procedere perché la sua posizione pensionistica venga rivista e soprattutto corretta.

La decisione

La scelta dell’Inps non ammette, almeno per ora, una correzione di quella che tecnicamente viene definita revisione, la “sentenza” che ha fatto crollare le percentuali di invalidità alla donna costringendola a rinunciare alla pensione.