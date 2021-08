Per l’etilometro vacanze finite 

Movida sicura. Occhio, giovani e meno giovani portati a tirare qualche bicchiere in più tra Torregrande e non solo: arriva l’etilometro. Non che prima non ci fosse, soprattutto nei fini settimana la spia che segna la quantità di alcool in corpo è rimasta accesa grazie a Carabinieri e Polizia. L’anno scorso nonostante le uscite limitate dal Coronavirus la Polizia stradale ha denunciato 76 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. A rinforzare il servizio ritorna anche la Polizia locale che ha incaricato la Eltraff srl con sede a Concorezzo di provvedere alla verifica periodica, taratura e riparazione del guscio dell’etilometro «indispensabile per l’espletamento del servizio di Polizia Stradale», precisano al Comando dei Vigili.

La taratura

Proprio cosi’, la legge dice che se non c’è la taratura -normalmente annuale- le sanzioni sono nulle. Lo stesso dirigente, il segretario Giovanni Maria Basolu, nella determinazione che assegna l’incarico alla Eltraff ravvisa la «necessità di attivare le procedure previste dalla legge». La società di Concorezzo per 1.317,60 euro ritirerà l’apparecchio dal Comando dei vigili a Oristano, l’invierà al Ministro delle infrastrutture e trasporti e una volta revisionato e sistemato lo riconsegnerà, pronto all’uso, ai vigili. Dopo anni di assenza dunque si riparte, resta il dubbio sui tempi. Scontata l’impossibilità di riavere l’etilometro in funzione per Ferragosto l’ipotesi più probabile è metà settembre. «Prima si fa e meglio è perché soprattutto nella strada da e per Torregrande tra aperitivi rinforzati e nottate tra birre e zanzare l’etilometro della Polizia Locale avrebbe contribuito ad aumentato la sicurezza soprattutto operando nella prevenzione all’uscita dei locali più che con la repressione», sostiene Federico Cappai, 48 anni.

Il deterrente

Niente di più e niente di meno di quello che si faceva a Torregrande prima che l’etilometro fosse mandato a revisione obbligatoria. Tutto ha inizio a luglio 2003 con la giornata nazionale “Vacanze coi fiocchi” promossa dalla Presidenza della Repubblica alla quale aveva aderito il Comune con l’entrata in funzione proprio a Torregrande dell’etilometro acquistato dal Comune e azionato dai Vigili per quei cittadini che volevano provarlo. «Un utile deterrente dall’utilizzo delle automobili in stato di ebbrezza e quindi prevenzione al fine di aumentare la sicurezza lungo le strade più trafficate come nel periodo estivo la Oristano-Torregrande. Uno strumento in più per rendere più tranquille le vacanze», così l’assessore di allora Giuseppe Sanna. Stesso discorso dal sindaco Andrea Lutzu «sul fronte sicurezza non si può e non si deve mollare, l’etilometro come anche l’autovelox sono strumenti importantissimi per scoraggiare chi esagera con l’acceleratore e il bicchiere».

