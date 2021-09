Per la Regione il disastro Quirra vale appena quattro milioni 

Dalle ceneri di Quirra potrebbe nascere un nuovo processo. Gianfranco Sollai, 62 anni, legale di parte civile, chiede che il pm trasmetta gli atti del processo alla Procura. «Quanto accaduto dal 2010, le cui conseguenze sono ancora palesi, è un disastro che ha causato grave pericolo per la pubblica incolumità. Un danno per cui deve essere chiamato a rispondere il Ministero della Difesa». Sollai invoca l’articolo 434 del codice penale, nelle fasi finali di un processo basato sul 437, in cui sei comandanti del Poligono sono sotto accusa per omissione delle norme di sicurezza.

Nessuna sicurezza

Sollai, parte civile con Gettiamo le Basi e numerose famiglie, ripercorre l’iter di perizie e analisi che ha caratterizzato il processo, cita il colonnello Mosca Moschin. «Un comandante è responsabile della sicurezza a 360 gradi». Sicurezza che non rappresentava certo una priorità al Poligono. «Nessuno dei comandanti ha mai fatto richiesta di introdurre dispositivi di protezione personale». Ma steccati, cartelli di pericolo e recinzioni avrebbero davvero fatto la differenza? Le polveri volano, non fanno rumore ma uccidono uomini e bestie. Il legale insiste sulla linea della continuità dei danni. Gli agnelli morivano poco dopo la nascita, avevano succhiato solo il latte delle madri, eppure, come appurato dalla dottoressa Gatti erano ripieni di metalli pesanti. I verdi pascoli. E Sollai ricorda come perfino il serissimo Lodi Rizzini non poteva credere ai suoi occhi consultando le analisi sulle tibie del povero Alessio Melis, giovane pastore ucciso da un tumore. Nelle sue ossa una incredibile quantità di torio e altri veleni. Quel torio che per primo il veterinario Giorgio Mellis aveva trovato nel miele e nel formaggio. Gli effetti si propagano nel tempo, non possono essere rinchiusi nell’arco temporale preso in esame dall’inchiesta, dal 2002 al 2010. Per questo Sollai, associandosi alle richieste di condanna del pm, ha chiesto danni per un milione di euro.

La Regione

Angela Serra, legale della Regione, costituita parte civile, ha quantificato in soli quattro milioni di euro, il risarcimento che la Regione chiede alla Stato “per il disastro ambientale provocato dal poligono militare a causa del quale la Regione ha subìto danni morali danni economici e di immagine”. La Serra ha sottolineato come la Regione avesse portato le tematiche ambientali all’attenzione della Regione fin dai primi anni 2000, trovando un muro di reticenze. Cita le riunioni del Comipar, il comitato paritetico, in cui i militari davano rassicurazioni di massima. In una di queste il “picco” della tensione. I rappresentanti regionali minacciarono di lasciare il tavolo. «Emergeva l’assoluta insensibilità dei comandanti alla tutela dell’ambiente».

Eppure proprio di queste riunioni uno degli imputati ha riferito in aula: «Al Comipar si parlava dei programmi e delle attività». In realtà ogni richiesta specifica su munizioni, armi e tipologie utilizzate cadeva nel vuoto. Si tornerà in aula martedì per la discussione degli altri legali di parte civile.

