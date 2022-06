Per la panchina del Cagliari sale Daniele De Rossi  

Corsa a tre. Anzi no. Il Cagliari rimescola le carte e chi, fino a ieri, sembrava il grande favorito, leggasi Pippo Inzaghi, scivola nelle gerarchie, lasciando spazio agli outsider. Come Daniele De Rossi e Fabio Liverani, ma senza dimenticare Luca Gotti e Aurelio Andreazzoli. Fate il vostro gioco, il tempo sta per scadere. Oggi, salvo cambi di programma, ci sarà l'atteso faccia a faccia tra il presidente Tommaso Giulini e il ds Stefano Capozucca: sul tavolo i cinque papabili per la panchina rossoblù. Il tempo di valutare e decidere, con l'annuncio che verrà dato tra martedì e mercoledì, un passo decisivo per iniziare a costruire il Cagliari che verrà.

Sorpasso DDR

Sembrava solo una suggestione, è cresciuta fino a diventare l'opzione principale. Del resto, il Cagliari a De Rossi aveva già pensato tempo fa, quando si cercava un sostituto per Di Francesco. Era l'inizio del 2021 e l'ex mediano della Roma e della Nazionale lasciato il calcio giocato dopo l'ultima esperienza argentina al Boca Juniors, aveva annunciato il desiderio di intraprendere una carriera da allenatore. Un contatto, la chiacchierata e il “no, grazie” di DDR, che ancora non aveva il patentino da tecnico e non si sentiva pronto per partire nella sua nuova vita sportiva subentrando a campionato iniziato e in una situazione delicata. Ora sono cambiate tante cose. De Rossi, a ottobre dello scorso anno, ha ottenuto il Patentino Uefa A e ora può allenare, senza aver bisogno di sotterfugi. E si sente pronto per iniziare il suo percorso su una panchina, dopo l'esperienza, ancora in corso, nello staff di Roberto Mancini in Nazionale. Ed ecco che il Cagliari ha riallacciato i contatti, ottenendo stavolta un via libera. Una scelta che piace a tutti: a De Rossi che inizierebbe partendo dalla B, in una piazza comunque importante, e con una squadra presumibilmente giovane, ma anche al presidente Giulini, che avrebbe un tecnico esordiente e voglioso di emergere, ma con una grande esperienza da calciatore alle spalle. Un allenatore ancora tutto da scoprire, alla sua prima esperienza su una panchina, e che in passato aveva svelato i suoi punti di riferimento: «Devo imparare dal migliore, ossia Guardiola. Poi stimo Gattuso, è bravo. De Zerbi, invece, mi fa impazzire. Spalletti mi ha segnato, lo reputo bravissimo, come Luis Enrique. Ma un atteggiamento alla Capello soprattutto con i giovani non guasta mai».

Bagarre

De Rossi intriga, certo, ma quest'oggi non si parlerà solo di lui. Resta in corsa Inzaghi, anche se Super Pippo, ora in vacanza a Formentera avrebbe chiesto garanzie tecniche che il Cagliari oggi non può dare, così come si valuteranno ancora Andreazzoli e Gotti (che però sembra preferire lo Spezia). E attenzione a Liverani, che era stato a un passo dalla panchina rossoblù, prima di essere bruciato sul traguardo da Di Francesco, e che ora, dopo un anno sabbatico di stop, vuole ripartire, magari proprio da Cagliari.