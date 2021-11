Per la Dinamo “spareggio” con Tortona  

In zona Coppa

Ci si attende una reazione da Mekowulu, apparso in fase involutiva nelle ultime settimane. Sembra più un discorso psicologico che tecnico, anche se va riconosciuto come il nigeriano non sia riuscito ad aggiungere movimenti al suo limitato repertorio. Anzi, appaiono velleitari i tiri da tre che scocca ogni tanto fuori contesto.

Altrettanto ostico il duello dentro l'area, perché il Derthona propone Cain, ex Pesaro e Brescia, che insieme a Hines è il miglior pivot difensivo della serie A. Cain è giocatore da doppia doppia come punti e rimbalzi. L'ala Daum invece ha doppia dimensione: esterna e interna, produce oltre 14 punti e cattura anche 6,4 rimbalzi. Sta incontrando difficoltà la possente alapivot Cannon nel passaggio dalla A2 alla massima serie: appena 4,4 punti in 18 minuti con 3,3 rimbalzi.

In campo

Sassari. La gara di stasera contro il Tortona (si gioca a Casale Monferrato alle 17.30) dirà se la vittoria sul Ludwigsburg è l'inizio della svolta o se la Dinamo resta nella crisi che ha provocato il ritiro a Sorso e che non è dovuta solo all'inadeguatezza di Clemmons come play e leader. Il nuovo play non c'è ancora (le migliori scelte appaiono Ruzzier della Virtus Bologna e Kramer del Gran Canaria) quindi sarà Stefano Gentile a fare il regista e David Logan a sostituirlo quando non giocano insieme. Si dovranno confrontare con altri due veterani: Ariel Filloy e Chris Wright che insieme producono 22 punti e 7 assist.

Una risposta la si aspetta anche dal coach Demis Cavina per capire se ha ripreso in mano le redini di un gruppo che a ottobre era apparso smarrito. Confrontarsi con la squadra che l'anno scorso gli ha soffiato la promozione quando guidava Torino può essere uno stimolo ulteriore. Chi perde oggi è fuori dalla zona che garantisce l'approdo alla Coppa Italia. Certo, siamo appena a metà dell'andata, ma visto l'affollamento dietro Milano, Brindisi e Virtus Bologna, ogni scontro diretto ha un peso specifico notevole. E il Banco sotto questo profilo ha battuto Treviso e Reggio Emilia, ma ha perso contro Trieste e Brescia. La società piemontese ha messo a disposizione pullman gratuiti per il trasporto sino al palazzetto di Casale Monferrato, che dista quasi 60 chilometri. Anche questo è un segnale dell'entusiasmo che circonda la neopromossa.

