Per la Dinamo giochi fatti: è già nei quarti 

Cremona 87

Dinamo Sassari 98

Vanoli Cremona : Agbamu 3, Zacchigna 2, Gallo, Pecchia 14, Poeta 7, Spagnolo 23, Errica, Vecchiola, Tinkle 12, Cournooh 12, Miller 14. All. Galbiati

Banco di Sardegna SS : Logan 13, Clemmons 20, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa 3, Burnell 10, Bendzius 15, Mekowulu 8, Gentile 7, Battle 20, Borra ne. All. Cavina.

Arbitri : Bartoli, Quarta e Perciavalle.

Parziali : 21-28; 39-49; 65-75.

Note . Tiri liberi: Cremona 14/21; Sassari 12/12. Percentuali di tiro: Cremona 31/61 (11/23 da tre, ro 9 rd 21); Sassari 36/66 (14/33 da tre, ro 9 rd 23).

Nel giorno di un Logan normale, straripano Battle e Clemmons che insieme a Bendzius formano un trio di killer che uccide le speranze di Cremona. La Dinamo passa al PalaRadi 98-87 e vola ai quarti di Supercoppa: affronterà Brindisi.

Gara bizzarra, giocata senza pivot, date le assenze tra i padroni di casa (Mc Neace e Sanogo, oltre alla guardia Harris) e la prestazione opaca di Mekowulu (5 perse), bravo solo a rimbalzo (9). Coach Cavina ha avuto la conferma della qualità di un attacco con tanti realizzatori, mentre la difesa è andata a sprazzi. Nel complesso però una prova autoritaria e un ulteriore step di crescita come collettivo, con un Clemmons convincente anche in regia (7 assist) e un Battle tiratore mortifero con 4/4 da tre.

Cronaca

Parte meglio Cremona col debuttante Miller in un quintetto senza pivot: 9-4 grazie anche a un ottimo Spagnolo. Appena entra Battle a far compagnia a Clemmons, Sassari accelera: le due guardie segnano 19 punti e il primo quarto è chiuso a +7. Il vantaggio si dilata nel secondo quarto: 21-33 per la Dinamo con la schiacciata di Mekowulu dopo un grande assist di Logan. I padroni di casa risalgono con Tinkle e Spagnolo (32-37 al 15') e poi anche con Poeta che segna e inventa per Agbamu la palla del -3. Il Banco (tanti minuti per Chessa) ha Logan con le polveri bagnate, ma Bendzius (12 punti) respinge i tentativi di aggancio del team di Galbiati, mentre Clemmons produce assist per i compagni, come Burnell che fissa il 39-49 del riposo. Al rientro in campo la tripla di un infallibile Battle porta a +13. Si accende Miller che con 8 punti di fila rianima Cremona (51-56) ma Battle e Clemmons la ricacciano indietro. Il recupero di Gentile vale il +15. I biancoblù sembrano in controllo, ma Spagnolo è super e quasi da solo riavvicina: 71-77 al 32'. Il killer Bendzius segna da tre e Sassari la chiude.

