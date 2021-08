Per la difesa ecco Caceres 

Un Cagliari sempre più uruguaiano. Saltato lo scambio col Torino per portare Izzo in Sardegna, mandando Walukiewicz sotto la Mole, il ds Capozucca ha rapidamente cambiato strada, contattando e chiudendo l'accordo con Martin Caceres, classe '87, difensore uruguaiano svincolato dopo aver giocato nelle ultime due stagioni con la Fiorentina. Caceres (166 presenze in A tra Verona, Lazio, Juventus e Fiorentina) firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo col Cagliari, ma Semplici dovrà aspettare per vederlo ad Asseminello. Il giocatore, infatti, è stato convocato dal ct Tabarez per le gare di qualificazione ai Mondiali dell'Uruguay contro Perù, Bolivia ed Ecuador, insieme ad altri tre rossoblù, Godin, Nandez e Pereiro. Tutti e quattro torneranno a poche ore dalla gara casalinga col Genoa.

Profumo francese

Con Caceres, il Cagliari blinda la difesa, dove resteranno anche Godin (con cui sono già partite le diplomazie per una riduzione dell'ingaggio, da spalmare magari in due anni) e Walukiewicz, nonostante i tentativi pressanti del Toro. E, salvo clamorosi ribaltoni, resterà anche Nandez, almeno fino al mercato di gennaio. Lontanissimo. Ora c'è da regalare un attaccante a Semplici, che oggi partirà per Milano con Pavoletti, Joao Pedro, Ceter, Pereiro e quel Farias che “rischia” di rimanere in Sardegna, con un contratto in scadenza. Le proposte di Samp, Empoli e Bologna non convincono, col Cagliari che non intende regalare il Mago. Per sostituire Simeone, ceduto al Verona, salgono le quotazioni del giovanissimo (classe 2002) Arnaud Kalimuendo, stellina del Psg e dell'Under 21 francese, 7 reti (e 5 assist) lo scorso anno con il Lens. Ma restano in corsa Gianluca Scamacca ('99) del Sassuolo, uno degli attaccanti finiti nel mirino della Juve per ripartire dopo l'addio di CR7, e un altro uruguaiano, l'interista Martin Satriano (2001), che però Inzaghi vorrebbe tenere a Milano. Da valutare, invece, il futuro di Ceter, che continua ad avere richieste dalla B.

Caccia alla mezzala

Da qui alle 23 di martedì, il Cagliari proverà a dare a Semplici anche una mezzala da corsa, per poter affiancare Strootman e Marin in mezzo al campo. Ma si lavora anche alla cessione di Oliva, ormai fuori dalle rotazioni del tecnico. In caso di partenza dell'uruguaiano, il Cagliari cercherà un colpo “last minute” per avere un ricambio di Strootman, con un profilo giovane. Nella lista restano altri due uruguaiani, Martinez e Neves del Nacional, ma potrebbe spuntare anche una pista italiana.

