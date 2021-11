Per Joao un atteso ritocco 

Tra il Cagliari e il suo capitano Joao Pedro da Ipatinga scattano le prove tecniche di rinnovo del contratto, che scadrà il 30 giugno del 2023. Una trattativa infinita che ha portato a un primo accordo: JP10 ha visto accontentate le sue richieste per un adeguamento dell'ingaggio. Cifre top secret, ma il brasiliano – che contro l'Atalanta ha segnato la sua ottantesima rete in rossoblù – supera il muro del milione a stagione, avvicinandosi alle quote degli altri big. La trattativa va avanti, come quella per il rinnovo di Charalampos Lykogiannis, in scadenza il prossimo 30 giugno.

A suon di gol

Joao aveva mostrato più volte il suo malumore per un ingaggio considerato insoddisfacente. Arrivando anche a un passo dal clamoroso divorzio, quando in estate era stata depositata nel ritiro di Peio una proposta indecente dall'Atlanta United, da 3,5 milioni a stagione. «Ci ho pensato, ma alla fine ho scelto Cagliari», aveva confermato il giocatore, ospite di “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina. Una trattativa andata avanti con l'importante mediazione del ds Capozucca, che al suo arrivo, nel 2015, aveva bloccato la partenza del giocatore, dandogli sempre massima fiducia e provando a portarlo con sé anche al Genoa. Il dirigente ha evitato più volte la frattura, fino all'accordo definitivo. Ingaggio adeguato ai numeri di un giocatore che è già entrato nella storia del Cagliari: 80 gol in tutte le competizioni (quarto assoluto dietro l'inarrivabile Riva, Piras e Suazo), 65 in Serie A (solo Riva ha fatto meglio, 156). Non solo, perché anche quest'anno Joao è il miglior cannoniere brasiliano nei top campionati d'Europa, con 7 reti, alla pari della giovane stella del Real Madrid Vinicius Junior.

Questione di cuore

Un adeguamento che Joao si è guadagnato sul campo, dove ha dato tutto per il Cagliari, la squadra con cui sta giocando la sua ottava stagione. «Questi colori li sento sulla mia pelle», ha spesso ripetuto. E per questi colori combatte anche fuori dal campo, come accaduto nel recente incontro-scontro col presidente Giulini all'interno dello spogliatoio di Asseminello, dove Joao ha alzato la voce per difendere i suoi compagni, accusati di scarso attaccamento alla maglia. E con l'adeguamento è arrivata anche l'opzione per il rinnovo di un altro anno del contratto che scadrà nel 2023. Le parti avranno tutto il tempo per valutare quello che potrebbe essere l'ultimo contratto importante del numero 10 di Ipatinga.