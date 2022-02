Per il trekking è già primavera 

Sarà il clima non propriamente invernale, viste le temperature e le giornate limpide, sarà la voglia di ricominciare a vivere all’aria aperta senza paura di essere contagiati dal Covid, sta di fatto che a Baunei e dintorni la stagione del trekking è ufficialmente iniziata negli ultimi fine settimana.

L’invasione

Tra sabato e domenica centinaia di escursionisti e decine e decine di arrampicatori hanno scelto sentieri e falesie del supramonte baunese e se il meteo “tiene” nei prossimi giorni, anche questo in arrivo sarà un weekend all’insegna dell’escursione fuori porta. La voglia matta di trekking è confermata anche dalle società locali che operano nel campo dell’escursionismo: «Da qualche settimana riceviamo telefonate e mail di prenotazione per i trekking di inizio primavera - racconta Claudio Calzoni della Explorando Supramonte – e ovviamente il trekking più richiesto, e prenotato con largo anticipo, è il Selvaggio Blu; le agenzie confermano l’interesse e dopo due anni di sofferenza speriamo di tornare ai livelli prepandemia».

La coop

Dello stesso tenore le considerazioni di Antonio Cabras, della Cooperativa Goloritzè, che oltre a organizzare il Selvaggio Blu lungo le falesie calcaree a picco sul mare della costa di Baunei gestisce “Il Rifugio”, struttura ricettiva nell’altopiano di Golgo. «Abbiamo già raccolto numerose prenotazioni per il Selvaggio Blu – spiega Cabras – e quest’anno apriremo Il Rifugio il 1° di aprile, due settimane prima di Pasqua; è evidente che gli appassionati di trekking non vedono l’ora di ripartire con le escursioni nel nostro territorio e, sinceramente, anche noi operatori non vediamo l’ora di ripartire». Va detto però che oltre a Sua Maestà Selvaggio Blu c’è dell'altro: in questo periodo giocano un ruolo importante nell’apertura della stagione anche le spettacolari vie di arrampicata che il territorio baunese offre agli appassionati del settore, tra l’altro a pochi chilometri dal centro abitato di Baunei. Nelle ultime settimane sono visibilmente aumentati gli arrampicatori che amano cimentarsi lungo le vie chiodate aperte nelle pareti calcaree visibili lungo la strada per Pedra Longa.