Per il mercato la sfida è green  

Ieri a Sestu sono stati tracciati i bilanci degli anni passati e le prospettive per il futuro. Presente anche l’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha ragionato sulla possibilità di creare un tavolo tecnico- politico ortofrutticolo che sia di supporto alla crescita e allo sviluppo del mercato. «L’ortofrutticoltura sarda ha enormi potenzialità di crescita e deve puntare su scelte innovative e su un’attenta programmazione che faciliti lo scambio di rapporti, non solo commerciali, tra tutti gli attori del comparto», afferma l’assessora. «La Regione può accelerare questo processo di modernizzazione, attivando un apposito tavolo tecnico permanente, un osservatorio qualificato del settore che favorisca il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, la promozione dei prodotti agricoli e il monitoraggio della produzione, in grado di presentare proposte operative che possano poi tradursi in provvedimenti e interventi concreti di politica agricola».

Il mercato agroalimentare della Sardegna festeggia i 15 anni di attività. Inaugurato nel 2007, è l’unico in Italia a essere totalmente privato e ora è pronto a rilanciare ulteriori progetti su logistica, mobilità sostenibile ed efficientamento con la realizzazione di una comunità energetica che garantirà un risparmio ai 69 operatori – proprietari che operano nella struttura.

La Regione

Ieri a Sestu sono stati tracciati i bilanci degli anni passati e le prospettive per il futuro. Presente anche l’assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha ragionato sulla possibilità di creare un tavolo tecnico- politico ortofrutticolo che sia di supporto alla crescita e allo sviluppo del mercato. «L’ortofrutticoltura sarda ha enormi potenzialità di crescita e deve puntare su scelte innovative e su un’attenta programmazione che faciliti lo scambio di rapporti, non solo commerciali, tra tutti gli attori del comparto», afferma l’assessora. «La Regione può accelerare questo processo di modernizzazione, attivando un apposito tavolo tecnico permanente, un osservatorio qualificato del settore che favorisca il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, la promozione dei prodotti agricoli e il monitoraggio della produzione, in grado di presentare proposte operative che possano poi tradursi in provvedimenti e interventi concreti di politica agricola».

Tra i box

Sono oltre mille gli agricoltori che portano i propri prodotti al mercato. «Senza la produzione locale non sarebbe stata possibile questa realtà», spiega Giorgio Licheri, direttore della società di gestione, la cooperativa Coagri Sardegna. «La capacità di offrire servizi e selezionare i prodotti di importazione è il nostro punto di forza. Ogni mattina, all’alba, qui, offerta e domanda si incontrano e trovano un punto di equilibrio».

Non solo ortofrutta, oggi l’obiettivo del mercato è di trasformarsi in un hub verde di tutte le merci dell’agroalimentare.«Con Italmercati lavoriamo per dare ai nostri produttori e operatori nuove opportunità di sviluppo a livello nazionale», continua Licheri.

«Ora guardiamo al futuro puntando su logistica e green. Il nostro è un mercato importante per la filiera, ma è necessario che lo riconoscano anche le istituzioni: solo in questo modo potremo diventare il punto di riferimento anche per altri prodotti oltre a quelli dell’ortofrutta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata