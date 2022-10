Per il Mare un ministero azzoppato 

Nasce il ministero del Mare, un ritorno importante sulla scena della politica italiana, molto atteso dagli operatori della blue economy , l’economia che unisce diversi comparti, dalla pesca alla cantieristica. Il nuovo dicastero, però, rischia di avere una partenza al rallentatore perché, bene o male, nasce sulle ceneri del ministero della Marina mercantile le cui competenze, quando fu soppresso negli anni Novanta, furono assegnate ad altri ministeri e lì si trovano tutt’ora.

Le Capitanerie

La principale è quella dei porti, che comprende anche il controllo del Comando generale delle Capitanerie, strategico per la gestione dell’immigrazione e inglobato nel ministero delle Infrastrutture. Per il passaggio di queste competenze alla nuova struttura guidata da Nello Musumeci, ex presidente della Regione Sicilia, la presidenza del Consiglio avrebbe dovuto varare un decreto ma, almeno in questa fase, l’operazione è sembrata intricata. Il ministero, infatti, nasce senza portafoglio e l’eventuale delega della questione portuale, oltre ai problemi politici, cioè al diniego della Lega di cedere la gestione dei porti, avrebbe finito per pesare sulla presidenza del Consiglio. «Mi occuperò di blue economy», ha annunciato Musumeci, «con funzione di coordinamento e programmazione per tutto quello che riguarda il settore, d’intesa con quei sette o otto ministeri che si occupano del mare».

Operatori perplessi

L’istituzione del ministero è stata caldeggiata da Fratelli d’Italia e dalla Lega ma non ha trovato negli ultimi mesi l’unanimità degli operatori. Le maggiori perplessità sono state manifestate all’ultima assemblea di Assoporti dove l’ex ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, è arrivato a giudicare «inutile» il ministero della blue economy: «L’economia del mare va coniugata con quella della terra», è il giudizio di Giovannini, «non possiamo pensare solo a quello che accade sul mare». C’è chi si spinge più in là come il presidente di Assiterminal, Luca Becce: «Le associazioni del cluster marittimo-portuale non hanno chiesto un ministero del Mare; nel documento condiviso la priorità indicata era quella di ricostituire una struttura unica e non separare l’economia del mare dalle infrastrutture. Devono stare insieme e fare parte della stessa politica».