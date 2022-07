Per il concorso serve il reddito 

Il bando sarà anche regolare ma di certo è singolare che tra la documentazione per essere ammessi alla selezione di un pubblico concorso al Comune sia richiesta la dichiarazione dei redditi per un imponibile almeno pari allo stipendio che riscuoterebbe in caso di assunzione. Se inferiore, fuori. «Mah, non mi pare possibile e secondo me è pure discutibile», commenta Andrea Sanna, segretario provinciale della Cgil.

Il fatto

Succede questo. Il Comune indice una selezione pubblica, per esami e titoli, per l’assunzione di un dirigente amministrativo a tempo indeterminato e pieno. «Il rapporto – si legge nel bando – sarà regolato dalle norme di legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il trattamento economico annuo per 13 mensilità sarà di 45.260,77 oltre agli assegni ed indennità dovuti per legge o per contratti collettivi nazionali». Il bando prosegue con la sfilza dei requisiti per l’ammissione alla selezione, molti assolutamente scontati. Essere cittadino italiano, età non inferiore ai 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, condanne varie, idoneità fisica, essere in regola con gli obblighi militari per i soli candidati maschili nati entro il 1985. Tra i titoli di studio la laurea magistrale o specialistica, diploma di laurea in economia, giurisprudenza, scienze politiche o altre equipollenti. In alternativa essere dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.

I redditi

L’elenco dei requisiti per l’ammissione continua: «Aver svolto almeno 5 anni di esercizio professionale correlato al titolo di studio e attinente a ruolo messo a concorso con l’iscrizione all’albo nonché iscrizione a partita Iva e reddito professionale lordo annuo, desumibile dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore al trattamento economico lordo annuo previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro “Regioni autonomie locali per la posizione economica D1”». Quarantacinquemila euro e rotti, dunque. Cioè può concorrere anche «chi ha esercitato un’attività professionale» attinente al ruolo a concorso “nonché” (vale a dire “e anche”) essere titolare di partita Iva con un reddito annuo certificato dalla dichiarazione dei redditi almeno pari a quello che incasserebbe se risultasse vincitore del concorso. Tradotto, se per esempio il laureato in giurisprudenza che tra crisi, Covid e altre questioni personali e di salute ha un calo del fatturato che lo porta a dichiarare un imponibile inferiore a 45 mila euro non potrebbe partecipare. «Mai sentita una cosa del genere, c’è qualcosa che non va o che non capisco. Letto così lo trovo assurdo . Mi sbaglierò ma sarà materia di cui si occuperanno i giudici amministrativi», conclude Sanna. Il bando può essere impugnato, ovviamente. Salvo chiarimenti.