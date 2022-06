Per il club rossoblù inizia l’anno zero 

I volti dei due dirigenti erano provati, quasi fossero reduci da un funerale. In realtà una retrocessione, per un club come il Cagliari, lo è. Dalle parole di entrambi è emersa quella che sarà la linea di condotta: «Rifondare, ripartendo da una squadra che riesca a ridestare l’entusiasmo di un ambiente sotto choc e che dia battaglia in ogni campo, con giocatori orgogliosi di giocare nel Cagliari e con un allenatore che si senta anche lui in qualche modo retrocesso». In soldoni, ai nastri di partenza si presenterà un Cagliari competitivo? Risposta che spiazza: «Prima dobbiamo vendere il più possibile, in nostro era il nono monte stipendi della Serie A, poi approntare un gruppo in grado di essere protagonista. Ma sarà diverso da sette anni fa quando, originariamente, doveva venire Sarri». Ripartendo da chi? «Terremo 5-6 giocatori. Mi ha colpito la disperazione di Deiola, che non è un fuoriclasse ma ha lo spirito battagliero per giocare nel Cagliari in B. Anzi, potrebbe diventare il prossimo capitano. Poi ci sono Carboni, che terrei a vita, e Altare. Ma ho anche preso atto che, dopo il suicidio perfetto di Venezia, ho ricevuto i messaggi di appena due giocatori, per darmi la disponibilità a restare». Insomma, per dirla ancora con il diesse, «non è tempo di fare promesse, non sarebbe giusto nei confronti della piazza». Anche perché c’è un indice di liquidità da rispettare: «Sarà più alto rispetto alla Serie A, si passa da 0.5 a 0.7», ha ricordato Passetti. «È vero che dobbiamo vendere il più possibile per rientrare nell’indice, ma abbiamo le nostre armi a prescindere dalle cessioni». Capozucca ha chiuso questo argomento in maniera più esplicita: «Servono 22 milioni per iscrivere la squadra al torneo. Ma il club è sano: abbiamo ricevuto lo stipendio di aprile, non riscontro la stessa puntualità altrove».

Per la prossima stagione niente slogan: «Basta proclami». Rispetto a sette anni fa, quando il Cagliari vinse la Serie B, certo di doverlo fare fin dal giorno dopo la retrocessione, non c’è una candidatura alla vittoria finale netta come allora.

Avanti con giudizio

Le scuse

Capozucca e Passetti in verità avevano convocato l’incontro della Domus per le scuse finali. I due dirigenti hanno riavvolto il nastro, tornando per un attimo alla gara di Venezia: «Aspettavamo un epilogo diverso, soprattutto dopo il primo tempo. Ci sentiamo tutti colpevoli e facciamo le scuse a tutte le componenti della città». Capozucca ha aggiunto: «Davanti ai sardi, ai cagliaritani, alla gente che lavora per il club mi sento in colpa. Non potevo dimenticare un danno arrecato e fuggire. So che il mondo Cagliari è ferito, sotto choc e non merita questa categoria. I giocatori no, sono già al mare». Passetti ha fatto invece una considerazione personale: «Essere di Cagliari per me è un peso in più, perché senti di non aver ripagato le aspettative di tutto un popolo. Questo ti fa soffrire».

Le cause

Quando si retrocede, le responsabilità vanno ripartite a cascata: «Adesso è facile contestare il presidente», ha argomentato il diesse: «Sette anni fa sono arrivato con la B, abbiamo vinto il campionato e l’anno dopo arrivammo undicesimi. In mia assenza il presidente alzò l’asticella, acquistò giocatori importanti. La piazza lo osannava. Alcuni di questi giocatori, però, hanno fallito, tuttavia la sua buona fede va fatta salva. Il presidente è meno colpevole di tanti altri, magari di chi ha permesso acquisti sbagliati. Non doveva succedere quel che è accaduto: per i valori che aveva, il Cagliari non sarebbe dovuto scendere in B».

Gli errori

Anche l’arrivo di Mazzarri non ha sortito gli effetti sperati: «Ho difeso una scelta non mia», ha argomentato Capozucca. «Pensavo potesse salvarci. Ma sbagliavo». E sulle ultime dichiarazioni di Radja Nainggolan, ha precisato: «Gli sono affezionato. È stato decisivo in passato, ma constato alcune inesattezze. Il presidente viene accusato di non aver mantenuto la parola: con Cossu avevo strappato una proposta, che non fu mai accettata da Nainggolan, forse perché aveva un’offerta economicamente più allettante».

La parte finanziaria

Passetti è poi tornato sulle ipotesi, circolate di recente, sulla cessione del club: «Stiamo ancora aspettando la fantomatica offerta della Citic. La società ha smentito ogni ipotesi di cessione: arrivasse un socio, sul modello Atalanta, sarebbe ben accetto. Ma ora non è una priorità». Ha inoltre precisato che il paracadute non sia un tesoretto: «Tra l’altro le cifre non sono quelle che sento», ha riferito il dg. «Il problema è che tutti i ricavi si azzerano o si riducono: la retrocessione taglia in modo netto i diritti tv e, su questo fronte, lascia scorie anche in caso di risalita. L’obiettivo di chi gestisce il Cagliari è tenerlo nelle condizioni di autosostenersi».

Agostini

Chiusura d’obbligo su Alessandro Agostini: «Non ha colpe», ha chiosato Capozucca. «Ha dato disponibilità per le ultime tre partite, anche se Venezia lascia mille interrogativi. Lo ringraziamo e ci complimentiamo con lui e con Daniele Conti per la Primavera, che meritava la finale scudetto». L’Olbia? «Grande stagione, bravo Canzi. Ma l’Olbia è l’Olbia e il Cagliari è il Cagliari». Infine Passetti ha lanciato un appello all’unità: «D’ora in poi tutto l’ambiente deve remare verso la stessa direzione. facciamo in modo che questa tragedia sportiva abbia fine, la testa del club è rivolta al domani».

