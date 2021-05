Per il Cagliari non è ancora finita 

Finisce zero a zero la delicata sfida del Cagliari con la Fiorentina (foto Max Solinas) e per la certezza di poter festeggiare la permanenza in Serie A servono almeno altri 90 minuti. La partita della paura, quella fra rossoblù e viola, dove nessuno ha provato a far male all’avversario, una gara dove è affiorata la stanchezza soprattutto mentale. Per i rossoblù, attesi domenica alle 20,45 dalla gara col Milan al “Meazza”, penultima di campionato, comunque un altro risultato utile in questo splendido finale di stagione.