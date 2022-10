«Per i turisti la città non esiste» 

«Dov’è Carbonia? Siamo capoluogo di Provincia ma fanalino di coda nella promozione turistica e non va meglio con la segnaletica nelle strade principali che conducono al Sulcis: il nome della città non compare quasi mai». Da poco più di vent’anni Carbonia ha il titolo di città turistica. Ma – come rivela una mozione presentata alla Giunta del sindaco Pietro Morittu dai consiglieri di maggioranza “Carbonia Avanti” Luca Arru (primo firmatario ed estensore del documento), Nino Spanu, Alessio Cadoni e Giacomo Floris – la definizione resta lettera morta quanto meno riguardo alla diffusione del nome.

Sul campo

Gli esempi non mancano: «Il turista che arriva in nave o in aereo – spiega Luca Arru – non può contare neppure su indicazioni stradali adeguate che manifestino semplicemente la nostra esistenza». Uno dei riferimenti citati dal consigliere è il banner all’aeroporto di Elmas: «Vediamo scorrere solo le immagini di Iglesias e delle sue attrazioni». Non va meglio quando, sbarcati dall’aereo, ci si dirige verso il Sulcis Iglesiente: «Lasciandosi alle spalle Cagliari, sulla Statale 130, a caratteri cubitali viene indicata solo Iglesias, mentre per Carbonia solo un cartello marginale, poi più niente fino a quello danneggiato situato sulla Statale all’altezza del bivio per Villamassargia». La mozione non fa questioni di campanilismo. E non ne fanno neanche gli altri attori della promozione turistica ed economica di una città che pare essere capoluogo solo dal punto di vista nominale. «Fra le due città più importanti del territorio – analizza Massimo Fadda, presidente del Centro commerciale naturale “Carbonia produce” – c’è una differenza di budget molto importante a sfavore di Carbonia ma, anche se non è facile, occorre mettere in campo politiche di promozione territoriale». È la sfida della Pro Loco: «Al momento per Carbonia è una sfida impossibile, forse quasi un’utopia – rivela il neo presidente Gianfranco Marongiu – noi stessi ci basiamo sulle magre risorse dei soci o su contributi molto esigui del Comune finalizzati a eventi estivi: non possiamo partecipare alle grandi campagne di promozione».

La richiesta

La mozione chiede alla Giunta di «procedere nelle sedi opportune per dare a Carbonia un minimo di visibilità». Non sarà facile: «L’aspetto delle indicazioni stradali – afferma l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – andrebbe valutato con Anas, Regione e Provincia perché Carbonia è capoluogo e merita il giusto risalto». Quanto alla promozione turistica: «Siamo costretti a scelte dolorose a causa del bilancio. Iglesias non ha disavanzo, noi siamo in difficoltà con spazi di manovra molto limitati. Cercheremo di fare qualcosa partecipando ad eventuali bandi».