Per i turisti arriva la tassa di soggiorno 

«È un’imposta di scopo per supportare il settore e le strutture». A spiegare la novità è Fabiana Casu, assessora al Turismo. «Con le risorse - dice l’esponente dell’amministrazione Mameli - incrementiamo o comunque manteniamo i servizi essenziali per il turismo, che diversamente sarebbero a rischio con i tempi che stiamo vivendo. Poi di anno in anno definiremo insieme agli operatori quali saranno le necessità da sostenere con questo gettito». Avalla la novità Edoardo Pisu, titolare del camping Ultima Spiaggia di Bari Sardo e tesoriere regionale del sindacato Faita: «In genere a un imprenditore la parola tassa fa un po’ paura, ma vediamo che comunque l’imposta di soggiorno la stanno applicando un po’ dappertutto e se lo scopo è vincolato all’aumento di servizi turistici va benissimo e dunque siamo favorevoli».

Bari Sardo introduce la tassa di soggiorno. La missione è potenziare i cavalli al motore economico per garantire più servizi sul territorio e approdare nell’élite dei centri a vocazione turistica. È il secondo paese dell’Ogliastra, dopo Lotzorai (primavera 2019), ad adottare l’imposta, le cui tariffe saranno decise dalla Giunta in una fase successiva all’approvazione del regolamento che oggi verrà sottoposto al voto durante il Consiglio comunale convocato per le 19.

Esito annunciato

I larghi numeri, di cui gode la maggioranza guidata dal sindaco Ivan Mameli, autorizzano a pensare che l’adozione della tassa di soggiorno sarà una partita dal risultato scontato.

La svolta

Parere favorevole

Confcommercio-Federalberghi Nuoro-Ogliastra benedice l’iniziativa politica della maggioranza. Lo scrive Massimiliano Troncia, presidente dell’associazione di categoria Nuoro-Ogliastra, nella lettera trasmessa al primo cittadino: «Siamo consapevoli che, anche nel Comune di Bari Sardo, la disponibilità finanziaria per poter garantire i servizi con proprie risorse sia di fatto venuta meno e non possiamo, quindi, esimerci responsabilmente dal ritenere che l’introduzione dell’imposta di soggiorno sia uno strumento, al momento necessario, per poter garantire la continuità di servizi anche nelle prossime stagioni».

