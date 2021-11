«Per i medici servono più fondi» 

«Di Covid ci si ammala e si muore, ma anche per mancanza di medici ci si ammala e si muore. La grave carenza di professionisti, a tutti i livelli e in tutte le regioni, è una vera e propria emergenza come la pandemia di Sars Cov-2, e come tale dev'essere affrontata. Dunque, il Governo ci deve dare gli strumenti giusti, ci deve concedere tutte le deroghe che servono per poter rimettere in equilibrio il sistema e dare risposte ai territori», avverte l’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

La legge di bilancio

È soddisfatto ma non del tutto, l’assessore, per le ultime misure annunciate dal ministro della Salute Roberto Speranza nel ddl di Bilancio. Insomma, ogni azione è accolta positivamente, ma serve qualcosa di più. Prima questione: i 90 milioni di euro da destinare a indennità per medici, infermieri e altri operatori sanitari che lavorano nei Pronto soccorso, per far fronte al deficit di personale nell’emergenza-urgenza. «Sono 90 milioni per tutta Italia, di cui 27 milioni per la dirigenza medica e 63 milioni per il comparto, una cifra del tutto irrisoria, una goccia nel mare», fa notare Nieddu. «Noi in Sardegna, con la legge Omnibus appena approvata, abbiamo stanziato 13 milioni di euro di risorse aggiuntive regionali per incentivare economicamente i medici a scegliere le sedi di zone disagiate e con forti insufficienze negli organici, una misura giustificata dal momento eccezionale che stiamo vivendo, che sarà utile anche a rimpolpare i pronto soccorso allo stremo».

Le Usca

Altro provvedimento atteso, sempre nel ddl di Bilancio, è la proroga fino al 30 giugno 2022 delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale istituite quando tutto è cominciato, a marzo dell’anno scorso (e poi effettivamente create nelle regioni diversi mesi dopo), per curare a domicilio i malati di Covid e far ricoverare solo i casi più seri. «Questa è una deroga che avevo chiesto al ministro fin da giugno, e ora finalmente ci hanno dato retta», prosegue l’assessore. «Adesso che nell’Isola i contagi sono sotto controllo, dovremmo poter utilizzare gli operatori sanitari che lavorano nelle Usca in altre attività, principalmente per l’assistenza di base e la continuità assistenziale, nei paesi dove non ci sono i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta».