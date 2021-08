«Per i colpevoli è una gravissima responsabilità» 

Dall’alto, in elicottero, il presidente Sergio Mattarella ha potuto rendersi conto, con i propri occhi, del disastro che il fuoco ha lasciato dietro di sé, nei territori dell’Oristanese. «Vedere direttamente la devastazione provocata dagli incendi fa comprendere l’immensa portata dei danni provocati alla vita dei comuni colpiti e al loro territorio», ha commentato il capo dello Stato che ieri ha sorvolato le zone colpite dai roghi di fine luglio.

Grave responsabilità

«Chi se ne è reso colpevole ha sulla coscienza una gravissima responsabilità», ha sottolineato il Presidente della Repubblica che fin da subito, appena messo piede in terra sarda, aveva mostrato interesse per gli ultimi tristi fatti di cronaca che hanno travolto il Montiferru, con migliaia di ettari divorati dalle fiamme. Anche il sindaco Mario Conoci aveva riferito che una delle prime domande che gli aveva rivolto il presidente, già nel suo primo giorno di vacanza ad Alghero, riguardava proprio la sorte di quei territori martoriati dall’inferno di fuoco.

In elicottero

E così ieri mattina Sergio Mattarella, dopo aver compiuto una visita alla base dell’Aeronautica militare di Alghero, è salito a bordo di un elicottero per compiere un giro di ricognizione, un doloroso viaggio per osservare dall’alto lo scenario spettrale di quei boschi finiti in cenere. Nel tardo pomeriggio, invece, ha lasciato la foresteria di Porto Conte per dirigersi in macchina verso Capo Caccia. Il Suv ha imboccato la stradina che porta alla base meteorologica, da cui si domina un panorama mozzafiato.

Visita al Parco

Oggi Mattarella si immergerà di nuovo in una atmosfera più spensierata e vacanziera, probabilmente con una visita al Parco, all’interno della foresta demaniale “Prigionette” che si trova a breve distanza dalla sua residenza di Porto Conte. Il suo staff ha già compiuto un primo sopralluogo proprio in previsione dell’escursione lungo i sentieri verdi che potrebbe avvenire oggi. Le temperature particolarmente alte previste per la giornata odierna farebbero supporre una visita durante le prime ore del mattino.

Nuraghe Palmavera

Un’altro sito di interesse naturalistico e storico che il presidente potrebbe voler vedere da vicino è il nuraghe Palmavera che, dopo Barumini, rappresenta il complesso archeologico più visitato della Sardegna, con circa 25mila accessi ogni anno. Con i suoi grossi blocchi di arenaria, le torri, la capanna delle riunioni e i resti dell'antico villaggio, racconta ai turisti la vita di 3600 anni fa. Quella del capo dello Stato, ovviamente, dovrà essere una visita esclusiva, forse all’ora di chiusura, così come era accaduto in occasione del suo ingresso alla Grotta di Nettuno, mercoledì scorso. Il presidente Mattarella si sta mostrando sempre più incuriosito dalle bellezze paesaggistiche del territorio. Non perde occasione per andare a scoprire i luoghi di maggiore interesse, dando prova di un apprezzabile dinamismo, nonostante il grande caldo di questi ultimi giorni. Anche ieri, dopo la visita alla base dell’aeronautica e il lungo giro in elicottero, ha voluto godersi il tramonto da uno dei punti panoramici più belli della costa algherese, sopra il “belvedere” di Capo Caccia, da un punto privilegiato, accessibile a pochi, perché zona militare.

