«Per i Cinquestelle in Sardegna un grande risultato» 

La paura di non ricevere molti consensi no, assicurano di non averla mai avuta. Però certo, per il Movimento Cinquestelle – che intercetta voti anche di protesta – l’affluenza alle urne è importante: perché se votano gli scontenti, allora i Cinquestelle ne beneficiano. È così da quando esistono, come hanno tutta l’intenzione di continuare a fare numeri alla mano, malgrado scissioni e alleanze non gradite a parte del loro elettorato. E ai pronostici di chi li dava per morti e non lo sono, pur non floridi come alle Politiche precedenti.

L’attesa spasmodica

Sono concentrati sulle immagini della tv, anzi di più sull’audio, mentre si fa zapping tra Videolina e i canali nazionali, gli attivisti e i candidati nella sede elettorale di Sabrina Licheri, candidata per il Senato, ad Assemini dov’era sindaca. Sono in pochi perché il grosso delle truppe, come da tradizione nelle notti elettorali, è in giro per i seggi: infatti panini e pizzette restano nei vassoi, avvolti dalla carta. Gli attivisti e ancor più i candidati hanno, tutti, una responsabilità: con gli exit poll nazionali che li danno attorno al 15% a livello nazionale, sanno che in Sardegna i sondaggi li accreditavano tra il 20 e il 25%. E dai primi dati quel 20% parrebbe esistere, ma lo spoglio è appena alle prime battute. La vogliono, quella percentuale sarda che, a livello nazionale, sarebbe extra-lusso. Categoria cinque stelle, appunto.

La vice ministra Todde

«I primi numeri», commenta Alessandra Todde, vice ministra dello Sviluppo economico e vice presidente del Movimento, «mostrano che siamo il terzo partito, e quasi doppiamo il quarto. Se questi numeri fossero confermati, sarebbe un grande risultato. Il Movimento al fianco di Giuseppe Conte ha saputo presentare al Paese un programma credibile, coerente e fortemente progressista».