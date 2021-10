Per i camperisti l’estate non sta finendo 

La capogruppo di minoranza, Emanuela Paschino, parla di danno erariale: «Conti alla mano, 10 euro al giorno per la sosta di un camper e 5 per le auto, abbiamo perso un bel po’ di quattrini. Aggiungiamo l’assenza dei controlli degli agenti municipali che inevitabilmente porta danni all’ambiente e un mancato introito dalle multe».

Telo da spiaggia, costume, sandali, pinne e occhiali e un tuffo nelle acque cristalline. La maggior parte sono turisti: svizzeri, austriaci, tedeschi e non mancano gli italiani. Tutto bello se non ci fosse l’invasione di camper e auto a sostare ai piedi delle dune di sabbia e nell’area parcheggio del Comune, chiusa a settembre. E poi mancano i servizi e i controlli per prevenire eventuali danni all’ambiente. «L’arrivo inaspettato e gradito di tanti turisti – racconta Vacca - non solo mi ha convinto a continuare a offrire il servizio tutto il mese, ma ho pronta la richiesta da inoltrare al Comune per novembre. Mi duole che il parcheggio di Piscinas sia chiuso. Scontato che molti preferiscono quella spiaggia, dove, a parte la sua bellezza, la sosta è gratis. Nonostante tutto a Scivu abbiamo una media di 30 camper al giorno».

Il sole di autunno sulla Costa Verde sta regalando una piacevole sorpresa: turisti e bagnanti irriducibili in spiaggia e parcheggi strapieni di camper e auto. «Per la prima volta sul litorale di Arbus a ottobre si va tutti al mare: con questo afflusso di ospiti a Natale sarò ancora qui», sorride Rossano Vacca, gestore del parcheggio di Scivu. Non mancano i ristoranti ancora aperti e gli stabilimenti balneari che tengono duro oltre le date ufficiali della stagione balneare.

Il sole di autunno sulla Costa Verde sta regalando una piacevole sorpresa: turisti e bagnanti irriducibili in spiaggia e parcheggi strapieni di camper e auto. «Per la prima volta sul litorale di Arbus a ottobre si va tutti al mare: con questo afflusso di ospiti a Natale sarò ancora qui», sorride Rossano Vacca, gestore del parcheggio di Scivu. Non mancano i ristoranti ancora aperti e gli stabilimenti balneari che tengono duro oltre le date ufficiali della stagione balneare.

Piscinas

Telo da spiaggia, costume, sandali, pinne e occhiali e un tuffo nelle acque cristalline. La maggior parte sono turisti: svizzeri, austriaci, tedeschi e non mancano gli italiani. Tutto bello se non ci fosse l’invasione di camper e auto a sostare ai piedi delle dune di sabbia e nell’area parcheggio del Comune, chiusa a settembre. E poi mancano i servizi e i controlli per prevenire eventuali danni all’ambiente. «L’arrivo inaspettato e gradito di tanti turisti – racconta Vacca - non solo mi ha convinto a continuare a offrire il servizio tutto il mese, ma ho pronta la richiesta da inoltrare al Comune per novembre. Mi duole che il parcheggio di Piscinas sia chiuso. Scontato che molti preferiscono quella spiaggia, dove, a parte la sua bellezza, la sosta è gratis. Nonostante tutto a Scivu abbiamo una media di 30 camper al giorno».

La minoranza

La capogruppo di minoranza, Emanuela Paschino, parla di danno erariale: «Conti alla mano, 10 euro al giorno per la sosta di un camper e 5 per le auto, abbiamo perso un bel po’ di quattrini. Aggiungiamo l’assenza dei controlli degli agenti municipali che inevitabilmente porta danni all’ambiente e un mancato introito dalle multe».

Gli operatori

«Potrebbero essere – dice il titolare di un albergo-ristorante, Gianluigi Largiu- le condizioni meteo che ci stanno dando ragione in pieno o anche la voglia dell’aria aperta dopo il Covid-19: le camere sono piene e il ristorante lavora bene». Così per Cristiano Murgia (Pistis): «Restiamo in prima linea, è il nostro lavoro. La stagione lunga è un segnale da cogliere per migliorarci e garantire servizi tutto l’anno».

Il Comune

«Siamo soddisfatti - commenta il vicesindaco, Paolo Salis - abbiamo tanto invocato la destagionalizzazione turistica, ora che la stiamo toccando con mano orrore trovare la quadratura del cerchio. Siamo già al lavoro per sopperire alle criticità che le presenze da record hanno messo in luce: dalla sosta ai camperisti a un servizio di salvamento prolungato. La coperta purtroppo è corta. Vedremo dove attingere i fondi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata