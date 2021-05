Per i bimbi di Nurri lettere speciali  

Altre gioie inattese per i bambini della quarta elementare dell’Istituto comprensivo "Luigi Pitzalis” di Nurri che lo scorso anno, in piena emergenza sanitaria, hanno scritto, con l’aiuto delle insegnanti Brunella Aresu e Silvia Anedda, un libro di poesie e disegni per esorcizzare paure e inquietudini. Un atto creativo, liberatorio, ma anche un gesto di generosità rivolto ai coetanei meno fortunati. Il ricavato della vendita del volume, disponibile in diverse librerie dell’Isola, viene infatti destinato, in collaborazione con l’associazione “Thalassazione”, all’ospedale “Microcitemico” di Cagliari per l’acquisto di apparecchiature sanitarie molto utili per i piccoli pazienti.

Due missive

Le nuove gioie, dopo la positiva accoglienza del progetto editoriale, sono arrivate con due lettere che hanno riempito di legittimo orgoglio i destinatari. Le missive sono partite dal Quirinale e dalla Santa Sede. Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno espresso apprezzamento e gratitudine per l’opera che i bambini hanno portato a termine. Per gli autori momenti di grande emozione.

Il messaggio del Papa

«La vostra raccolta poetica è davvero bella. – scrive il Pontefice – Sono rimasto edificato dalla vostra solidarietà per quanti soffrono. Continuate a crescere nell’amore verso il prossimo, soprattutto verso i poveri e i bisognosi. Gesù sia sempre il vostro amico fedele; non stancatevi di confidare in Lui, che ha dato la vita per noi”. Francesco chiede ai bambini di pregare per lui e invia ai piccoli la Benedizione Apostolica “che estendo volentieri al vostro Parroco don Fabrizio, alla maestre e ai vostri nonni. Che la Madonna e San Giuseppe vi custodiscano!».

Le parole di Mattarella

Il Capo dello Stato, attraverso il direttore dell’Ufficio di segreteria del Quirinale Simone Guerrini, invita i bimbi «a non perdere mai la fiducia nel futuro, certo che tutti insieme sconfiggeremo presto il Covid-19 grazie ai vaccini».

I pensieri dei bambini

Dopo aver ricevuto le due lettere i bambini ancora una volta hanno liberato la loro fantasia. Isabella, Paolo, Lorenzo. Luca A., Laura, Angelo, Giorgia e Luca M. scrivono: «Ringraziamo tutti perché ci avete aiutato, comprando il libro non ci avete abbandonato».

Viola, Michela, Stefano, Elisa, Alberto, Aurora, Mattia, Valentina, Speranza, Fiamma e Michela M. spiegano che «il Presidente Mattarella ci ha dato tanta forza per continuare e alla solidarietà non vogliamo mai rinunciare». L’iniziativa dei bambini ha regalato fiducia e speranza a un’intera comunità che ha ricavato un prezioso insegnamento dai bambini che non vogliamo fermarsi perchè i piccoli pazienti del “Microcitemico” hanno ancora bisogna del loro aiuto. «È stato un grande progetto di solidarietà frutto dell’ammirevole lavoro dei bimbi e delle loro insegnanti», commenta il sindaco Antonello Atzeni. L’assessora comunale alla Cultura Marianna Serra richiama le parole di Don Bosco: «L’educazione è cosa di cuore».

RIPRODUZIONE RISERVATA

La vostra raccolta poetica è davvero bella. Sono rimasto edificato dalla vostra solidarietà per quanti soffrono. Continuate a crescere nell’amore verso il prossimo, soprattutto verso i poveri e i biso-

gnosi.