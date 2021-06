«Per curarci venga Emergency» 

«Mi sa che dovremo rivolgerci ad associazioni umanitarie come Emergency e Medici senza Frontiere: anche Oliena sta diventando un fronte caldo. In molti hanno dovuto ricorrere a un medico a Nuoro, tantissimi sono ora scoperti. La sera la fila dal medico di guardia per ottenere una ricetta è diventata la norma». Le parole di Bastiano Congiu, sindaco di Oliena, svelano il dramma di una comunità, ancora senza medico di famiglia, nonostante gli appelli. «Tra qualche settimana uno dei nostri 3 medici andrà in pensione - rincara la sindaca di Fonni, Daniela Falconi - Lo seguirà nel giro di pochi mesi, o comunque entro l’anno, anche un suo collega. Sono terrorizzata da questo momento che sembrava non dovesse arrivare».

Medici cercansi a Oliena

È il coro ricorrente che si leva dalla Barbagia. Oniferi, Oliena, Sarule, Olzai: «La sciagura» accomuna, per utilizzare un’espressione cara alla prima cittadina di Fonni. «Può un paese vivere in perenne emergenza? A mio avviso no - tuona Bastiano Congiu - Chiediamo rispetto e la stessa serietà che noi, l’Esercito e tanti professionisti e volontari stanno mettendo in questo delicato momento. Non so se all’Ats tutti hanno la coscienza a posto. Quello che io sto registrando è un malcontento crescente, che non so fino a quando potrò controllare di fronte ai ritardi nell’assistenza primaria».

Il caso Fonni

Nel paese montano per eccellenza cresce la paura, si fanno gli scongiuri. «Post serio, anzi serissimo», esordisce sui social la sindaca Daniela Falconi. Poi argomenta, mettendo in guardia la sua comunità: «Sì, è una sciagura. E lo dico con cognizione di causa, non solo perché so cosa significhi per gli oltre 2000 fonnesi che da più di 40 anni hanno assistenza completa, solidale, vicina - afferma - Lo dico ancor di più oggi perché ho toccato con mano quanto siano stati indispensabili e insostituibili i nostri medici soprattutto nel novembre terribile della pandemia che abbiamo appena attraversato e in questo mese con le vaccinazioni. Servono bandi con incarichi definitivi e premi economici per le sedi svantaggiate».

Le vaccinazioni

«Grazie all’Esercito abbiamo fatto un grande salto in avanti - conclude il sindaco di Oliena - L’intervento degli uomini e donne in divisa, in sinergia con la Assl di Nuoro, ha contribuito a portare a termine la vaccinazione di oltre 270 persone tra allettati e cosiddetti fragili, mentre per i circa 500 “over 80” si era già provveduto in precedenza».

