«Per Chiara ho seguito un demone» 

Bologna. Lucido e lineare nel raccontare dinamica e fasi dell'assassinio. Irrazionale, a tratti contraddittorio e perfino delirante nello spiegare i motivi del terribile gesto. Due volti di un giovanissimo killer, fermato nella notte dai carabinieri dopo un lungo interrogatorio. Sedicenne, italiano, ora si trova nel carcere del Pratello di Bologna in attesa della convalida. Ha confessato: è stato lui a uccidere a coltellate l'amica Chiara Gualzetti, coetanea. La ragazza si era allontanata da casa domenica mattina ed è stata ritrovata senza vita lunedì pomeriggio, dietro un cespuglio al limitare di un bosco del parco dell'Abbazia di Monteveglio. Casa sua era a poche centinaia di metri, a Valsamoggia.

Perizia psichiatrica

La Procura per i minorenni di Bologna sta valutando di disporre una consulenza psichiatrica per il giovane. Nonostante non risulti che in passato il ragazzo sia mai stato in cura, le sue spiegazioni sul movente sono apparse insensate. Ha detto di aver agito sulla base di una sorta di voce interiore che gli ha detto di uccidere. «Una presenza demoniaca che lo spingeva a compiere atti sempre più violenti verso le persone», ha sintetizzato il capitano dei carabinieri di Borgo Panigale, Riccardo Angeletti. Poi il giovane avrebbe riferito in modo confuso che la ragazza gli aveva espresso la volontà di morire: sul punto si stanno valutando alcune chat.

Le simpatie di Chiara

Ci sarebbe stato da parte della vittima un interesse sentimentale nei suoi confronti, non corrisposto. «Ha detto di essere infastidito dalle avances della ragazza», ha affermato l'ufficiale dell'Arma. Lei, secondo alcune fonti, era attratta da lui e nell'esprimerglielo avrebbe mescolato amore e desiderio di morte. Le dichiarazioni del 16enne necessitano in ogni caso di un approfondimento di uno specialista, secondo la Procura, che chiederà la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Contesta al ragazzo le aggravanti di aver ucciso una minorenne e la premeditazione. Gli inquirenti ritengono che avesse un piano, perché è uscito da casa con un coltello da cucina e avendo un appuntamento con lei.

Gli accertamenti

All'inizio le indagini si erano concentrate anche su altre persone, ma l'indagato ha riferito di aver fatto tutto da solo e non ci sono motivi per dubitarne. Il suo resoconto è stato preciso: ha dato appuntamento alla ragazza, l'ha portata ai margini del bosco e l'ha assassinata. In quel punto il cadavere è rimasto per un giorno, fino quando non è stato trovato dai volontari. I carabinieri sono arrivati al sedicenne perché era l'ultima persona ad aver incontrato Chiara. Lo hanno raggiunto a casa e hanno trovato il coltello ancora sporco di sangue, così come gli abiti usati al momento del fatto. C'era anche il telefono di Chiara, di cui voleva disfarsi. Entrambi i cellulari sono stati sequestrati e saranno disposti accertamenti per ricostruire i messaggi che si sono scambiati. L'indagato ha cancellato alcune chat poco prima di essere rintracciato e questo è un altro elemento a suo carico. Altri messaggi, forse minacciosi, erano stati segnalati dal padre già prima del ritrovamento del corpo. Sarà eseguita l'autopsia, per chiarire come e quando Chiara è morta. «Il mio assistito è molto scosso e si è messo a piena disposizione», dice l'avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia del minorenne, che gli è stata a fianco tutta la notte fino alle 4.30, quando è stato eseguito il fermo. «Capiamo il dolore della famiglia - ha aggiunto - che è il dolore di due famiglie».

