Per attraversare arrivano i “tutor” 

“Ruote ferme, pedoni salvi”. Ma siccome le ruote sempre ferme non saranno, il Comune con la polizia municipale si sta attrezzando per aggiungere sicurezza alla sicurezza che non è mai abbastanza. Tra non molto gli oristanesi troveranno davanti alle scuole, ma non solo, gli “assistenti pedonali” con tanto di paletta e abbigliamento catarifrangente, persone chiamate a collaborare con i vigili urbani nel controllo del territorio, strade e piazze.

Il progetto

L’iniziativa nasce da un accordo tra la polizia locale e l’Afvs (associazione familiari e vittime della strada- Onlus- con sede a Milano) che a sua volta ha sottoscritto una convenzione con il ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, come questo che a breve sarà varato in città, ai fini della “messa in prova” come pena sostitutiva di particolari reati, ad esempio la guida in stato d’ebbrezza. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal giudice e aver concluso alcuni passaggi burocratici, le persone sconteranno la condanna anziché in carcere o ai domiciliari, in lavori socialmente utili come appunto quello predisposto tra l’Afvs e la polizia locale di Oristano.

Gli obiettivi

Oltre alla collaborazione con i vigili per tentare di ridurre gli incidenti stradali attraverso la prevenzione e la sensibilizzazione, il progetto si pone altri due obiettivi: affermare nelle persone accusate di condotte illecite il senso della legalità e del bene pubblico e fornire una mano alla polizia locale per ampliare il proprio raggio d’azione. In particolare gli “assistenti pedonali” saranno impiegati, dopo un corso di preparazione a cura del Comando dei vigili, per presidiare gli attraversamenti pedonali dove l’illuminazione è scarsa e il volume di traffico alto (via Cagliari e non solo) e davanti alle scuole, alle palestre, in alcuni uffici pubblici. Il capitolato d’intesa tra l’Afvs e il corpo di polizia locale fissa le condizioni precisando che i turni del servizio dovranno essere stabiliti in base alle ore assegnate dal Giudice alla luce del programma stilato dall’Uepe, Ufficio esecuzione penale esterna. Qualora la prestazione, non retribuita, sia effettuata nei pressi di una scuola, la persona individuata dall’Uepe sulla base di alcune caratteristiche, dovrà coprire un’ora sia in entrata che in uscita. Scontato l’invito a bloccare il veicolo e ai pedoni di utilizzare in modo corretto gli attraversamenti. Il progetto durerà tre anni.