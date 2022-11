Per 360GG batosta a Pomezia 

Il 360GG Monastir torna senza punti dal campo della Fortitudo Futsal Pomezia. Nella settima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Diego Podda è stata battuta 6-1 dalla formazione laziale. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, dopo il 5-1 incassato dal Napoli a Sestu nello scorso turno e il 7-4 rimediato sempre in casa nel recupero contro la L84 di mercoledì scorso.

La partita

Il primo tempo al PalaLavinium di Pomezia vede partire meglio i padroni di casa, ma i pali e le parate di Cara tengono il punteggio sullo 0-0. A tredici secondi dall’intervallo Raubo trova la rete dell’1-0 in favore della Fortitudo. Nella ripresa è lo stesso Raubo a trovare il raddoppio all’8’. Sugli sviluppi di un calcio di punizione cala il tris Campoy al 12’. Il 360GG si gioca la carta del portiere di movimento, ma finisce per incassare ancora. Raubo di testa trova il 4-0 a porta vuota al 13’. La squadra di Podda continua a lottare, colpisce un palo con Dani Chino, mentre Moura accorcia a un minuto e dieci secondi dalla sirena. Nel finale c’è comunque tempo per il 5-1 di Divanei. Chiude i conti Mentasti con il definitivo 6-1.

Si tratta della terza sconfitta consecutiva per il 360GG Monastir, dopo un avvio di campionato positivo e che vede i bianconeri a centro classifica con 9 punti. Non può essere soddisfatto della gara di sabato Diego Podda, che ha commentato così la prestazione della sua squadra a fine partita: «Cercheremo di capire che squadra siamo», dice l’allenatore del 360GG, «non abbiamo interpretato bene le ultime tre partite. Contro il Pomezia siamo mancati con l’atteggiamento. Sapevamo di dover sfidare una squadra che si giocava tanto e questo accadrà ogni settimana. Merito agli avversari, hanno giocato molto meglio e il punteggio legittima anche la superiorità mostrata nel primo tempo».