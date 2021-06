Peppuccio, l’ultimo socialista 

La sua lunga militanza nelle file del Partito Socialista Italiano è cominciata nel 1963, quando era solo un ragazzo: oggi, a 83 anni, lo storico segretario del Garofano, Peppuccio Baire è pronto a passare il testimone. «Non mi ricanderò alle prossime comunali».

La passione per la politica gli è stata trasmessa dal papà, seguace di Emilio Lussu, ma la sua militanza socialista è iniziata nella bottega da barbiere dove lavorava da ragazzo. «La mia barberia era il punto di riferimento dei vecchi socialisti di Capoterra – racconta Peppuccio Baire - , fu così che cominciai ad avvicinarmi al partito e divenni il segretario della sezione giovanile. Ricordo ancora la prima sezione, in via Roma, l’impegno politico al fianco dell’allora segretario Cesare Baire, le feste dell’Avanti in paese e la soddisfazione per aver preso parte alla Conferenza operaia di Torino negli anni Settanta: la politica, ma anche il sindacato, mi hanno sempre appassionato parecchio».

La passione

Prima seguace di Francesco De Martino, poi di Bettino Craxi: anche se il Psi, dopo Tangentopoli, oggi è ben lontano dai fasti del passato, Peppuccio Baire continua a sentirsi socialista. «Oggi siamo un piccolo partito, è vero – ammette – la nostra grande tradizione a Capoterra però non potrà mai essere cancellata. Il Psi ha dato a questo paese diversi sindaci, come Luigi Pinna, Tore Caboni e l’attuale primo cittadino, Francesco Dessì: va ricordato, inoltre, che dalla nostra sezione è uscito un personaggio di spicco come Raffaele Farigu, un politico di razza con il quale ho collaborato per anni. La politica oggi è cambiata, non esistono più le sezioni, vere e proprie scuole di politica dove ci si confrontava sui temi di attualità e si svisceravano i problemi del paese: quello che poi è accaduto dopo le ultime elezioni comunali mi ha lasciato l’amaro in bocca, chi ha vinto non ha mai coinvolto i partiti che hanno contribuito al successo delle elezioni».

Mai eletto

Segretario dei socialisti per due decenni, punto di riferimento per i tanti tesserati del paese, ma neppure una volta in Consiglio comunale: quello di Peppuccio Baire è un destino curioso: «Sono stato il primo dei non eletti in ben tre occasioni, incredibilmente la stessa cosa è capitata a mio figlio cinque anni fa. Forse, se avessi pensato più a me stesso anziché ad aiutare gli altri, sarei diventato un amministratore comunale, ma va bene anche così: sono comunque fiero di aver contribuito, anche se dall’esterno, alla realizzazione di opere pubbliche importanti per la nostra comunità».

Dopo la lunga militanza è giunto il momento di riposarsi, ma – seppur in maniera meno impegnativa rispetto al passato – Peppuccio Baire è pronto a offrire i suoi consigli alle nuove generazioni: «Dopo gli incontri avuti con i dirigenti regionali del partito Mondo Ibba e Mondo Perra, è stato deciso che il segretario cittadino del Psi sarà Attilio Congiu, toccherà a lui a traghettare il partito verso le prossime elezioni, al fianco della coalizione di centrosinistra».

