«Penso solo a salvare la mia squadra» 

Dopo il Napoli, Walter Mazzarri si prepara a incontrare un altro pezzo della sua storia calcistica. «Forse mi emozionerò», ammette parlando della gara col Torino, «ma ormai sono concentrato solo ed esclusivamente sul Cagliari». E su una salvezza che per il tecnico di San Vincenzo è quasi una missione. Che va anche oltre i sentimenti che oggi, quando entrerà al “Grande Torino”, sicuramente si faranno sentire. «Ma – afferma presentando la gara – sono concentrato sulla causa del Cagliari. In testa ho solo il pensiero di prevalere sull’avversario e di far capire ai ragazzi che, dopo la bellissima prestazione col Napoli, ci aspetta una gara ancora più difficile». Mazzarri teme il Torino: «Una squadra che gioca in altro modo rispetto all’ultimo avversario, che va a mille e che, atleticamente, è la più preparata di tutti». Ancora: «Non vincono da tanto, hanno subito delle sconfitte immeritate. Per loro sarà una carica in più, oltre al fatto che giocano nel loro stadio. Dovremo stare come minimo alla pari atleticamente, attaccano uomo contro uomo, non sarà facile per noi». Però c’è fiducia nei suoi ragazzi: «Mi attendo una prova all’altezza delle ultime gare e allora sarà difficile anche per il Torino».

Niente alibi

Non ci sono Nandez e Baselli, ma Mazzarri conta solo sui presenti: «Mi spiace non ci siano, spero di recuperarli presto, ma ho fiducia in chi giocherà». Poi torna a battere su un tasto che somiglia a un ritornello: «I ragazzi devono capire che chi subentra è più importante di chi parte dall’inizio». Le beffe finali lo fanno ancora soffrire: «Se le partite fossero durate 80 minuti, saremmo a centro classifica e questo mi fa rabbia. Ecco perché chi subentra deve pensare di essere più titolare di quelli che hanno iniziato. Se capiremo questo, invertiremo il trend». Vuole un Cagliari più cinico: «Mi girano le scatole se penso ai 4 punti in meno con Fiorentina e Napoli. Quando si va in vantaggio si deve essere cattivi e cinici».

Stop tabelle

A quota 22, il Cagliari potrebbe pensare a totalizzare altri 16 punti per salvarsi. Ma le tabelle non piacciono a Mazzarri. «Io non ne voglio sapere. Perché abbiamo fatto 12 punti nel girone di ritorno (e potevano essere anche 14 o 16), ma purtroppo ora fanno risultati tutti. Ecco perché, con questi risultati sorprendenti, la quota si alzerà. Penso alla gara persa dal Torino col Venezia in modo immeritato».