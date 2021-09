Pensioni, rischio caos a dicembre 

Il 2020 scorre in fretta e poco o nulla sembra essere cambiato per i futuri pensionati sardi. La tanto contestata “Quota 100” il prossimo 31 dicembre terminerà il periodo di sperimentazione triennale lasciando il passo, in caso di mancanza di alternative, alla ancor più detestata “Legge Fornero” che dal 2022 potrebbe costringere gli aspiranti lavoratori a fine carriera a rimanere al proprio posto fino a 67 anni, cinque in più di quelli previsti dall’attuale Quota 100, da aggiungere ad almeno 38 anni di contributi.

Conto alla rovescia

L’estate però è passata e, a quattro mesi dalla scadenza, il confronto tra parti sociali e governo per ora non è neppure all’orizzonte.

Un dialogo che si prospetta comunque difficile, con le parti molto distanti, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dai sindacati e dal silenzio “sospettoso” mantenuto invece dagli esponenti dell’Esecutivo, che in maniera indiretta ha lasciato tuttavia trapelare l’ipotesi di affidare il dopo Quota 100 al rafforzamento di misure già esistenti come l’Ape sociale (lo scivolo concesso a disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili o addetti a mansioni gravose) o l’Opzione donna (misura per le lavoratrici che abbiano almeno 58 anni di cui 35 di contributi versati).

Mano tesa

«Siamo pronti a trattare una soluzione alternativa alla “Fornero”, ma non senza fissare paletti sui quali essere irremovibili», ha dichiarato Marco Grecu, della Cgil pensionati. «I 67 anni previsti dalla riforma della ex ministra sono infatti inaccettabili per un sistema previdenziale che vive sempre di più di lavoratori precari e intermittenti e che avrebbe invece bisogno di un ricambio generazionale per essere alimentato da nuovi contributi».

Timori

Ciò che tuttavia preoccupa maggiormente i rappresentanti dei lavoratori sono i tempi stretti ormai rimasti per intavolare una trattativa. «Sì, quattro mesi sono pochi – conferma Grecu –, ma un’intesa deve essere necessaria. L'idea di sostituire Quota 100 solamente con l’ampliamento delle platee previste per Ape sociale e Opzione donna è infatti insufficiente per far fronte a un enorme esercito di aspiranti pensionati che in questi mesi ha snobbato le attuali misure di prepensionamento ritenendole sconvenienti».

I sindacati hanno da tempo proposto la formula di una “Quota 103”, prevedendo un’età minima di 62 anni e 41 di contributi. Suggerimento però “trattabile”, purché il governo non respinga le proposte di flessibilità nell’accesso alla pensione «permettendo ai lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione, senza penalizzazioni per chi ha versato contributi prima del 1996, quindi con il calcolo retributivo».

Inoltre, sottolinea la Cgil: «Bisogna anche evitare il rischio che lunghi periodi di congiuntura economica negativa determinino effetti sfavorevoli sulle prestazioni pensionistiche».

