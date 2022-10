Pensioni, la riforma ormai è un rebus 

Il problema è lo stesso da inizio anno, ma il tempo ora è veramente agli sgoccioli. A fine 2022 le tre vie per accedere al pensionamento anticipato (Quota 102, Opzione donna e Ape sociale) andranno in scadenza e per le migliaia di lavoratori sardi intenzionati ad arrivare il prossimo anno a fine carriera potrebbe addensarsi lo spettro della modalità Fornero, in pensione quindi a 67 anni di età di cui almeno 20 di contributi, oppure dopo 42 anni e dieci mesi di contribuzione (un anno in meno per le donne).

Uno “scalone” che i sindacati hanno voluto assolutamente scongiurare appellandosi a più riprese in questi mesi alle forze politiche perché mettessero nero su bianco un’alternativa sostenibile, sia per i lavoratori che per le casse dello Stato.

Sì, perché il nuovo Governo che prenderà forma nelle prossime settimane avrà il compito tutt’altro che semplice di evitare la Fornero in soli due mesi e farlo con un occhio attento ai bilanci precari della previdenza italiana.

Conto alla rovescia

I rappresentanti dei lavoratori dallo scorso inverno hanno pressato senza sosta l’esecutivo affinché lavorasse tempestivamente a una soluzione. La caduta di Draghi, le settimane per allestire le elezioni e quelle per mettere in piedi la nuova squadra dei ministri hanno ulteriormente accorciato il tempo a disposizione trasformando gli ultimi due mesi del 2022 in una corsa contro il tempo per salvare il futuro di milioni di italiani.