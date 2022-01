Pensionato trovato ferito e confuso 

Trovato nelle campagne di Terreseo in stato d’incoscienza e con addosso soltanto una camicia e i pantaloni: ora si trova nel reparto di Neurologia al Sirai di Carbonia in condizioni critiche. È giallo sulla vicenda di un pensionato settantunenne iglesiente, Antonello Cocco che, nella mattina del 4 gennaio, è stato soccorso in campagna.

La denuncia

A denunciare l’accaduto è il figlio Giuseppe, trentanovenne residente a Parma, che vorrebbe chiarezza sulle dinamiche che hanno condotto il padre in una disavventura dai punti oscuri: «È stato ritrovato senza scarpe, aveva indosso soltanto una camicia e i pantaloni - racconta - sono sparite le chiavi di casa, quelle della macchina e il portafogli. Vorrei fosse fatta luce sulla vicenda. Mio padre ora si trova ricoverato con due traumi cranici e versa in condizioni critiche». Giuseppe Cocco racconta d’essere stato avvisato da alcuni conoscenti dell’irreperibilità del genitore, martedì 4 gennaio: «Non sono riuscito a mettermi in comunicazione con lui - svela - e intorno alle 21 mi sono recato nella caserma dei carabinieri di Parma per sporgere una denuncia di scomparsa. Si sono messi in contatto con la Compagnia d’Iglesias, i quali hanno verificato che mio padre non fosse a casa propria». Intorno alle 2 del mattino del 5 gennaio, gli stessi carabinieri di Parma chiamano Giuseppe comunicandogli il rinvenimento del padre e il suo ricovero nel presidio ospedaliero del Sirai di Carbonia: «Mi è stato riferito che è stato soccorso in aperta campagna da alcune persone alle prime ore del mattino di martedì 4 - svela Giuseppe Cocco - e che in seguito un’ambulanza del volontariato di Narcao si è occupata intorno alle 9 di condurlo all’ospedale. È tuttora ricoverato nel reparto di Neurologia».

I dubbi

A parere del figlio, Antonello Cocco non si sarebbe potuto recare in solitaria sul luogo dove poi è stato ritrovato: «La macchina era parcheggiata a bordo strada e con una ruota penzoloni sulla cunetta - rivela Giuseppe - e il fatto che siano sparite le chiavi di casa, dell’auto e il portafogli con il libretto postale, mi lascia in balia di tanti dubbi». A tal proposito la mattina del 7 gennaio, lo stesso Giuseppe si è recato nella caserma dei carabinieri d’Iglesias con l’intenzione di sporgere una denuncia di smarrimento degli oggetti sopraccitati: Ma non me lo hanno permesso». Il Capitano della Compagnia dei di Iglesias Fabio Alfieri, spiega che una pratica di questo genere può essere effettuata soltanto dal diretto interessato: «O da una terza persona qualora presenti una documentazione attestante l’impossibilità d’intendere e di volere del soggetto protagonista». Ma ora Giuseppe Cocco vuole risposte.