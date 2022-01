Pensionato scomparso, scende in campo il Ris 

Una luce accesa, una radio che continuava a diffondere la sua musica mentre vigili del fuoco e carabinieri iniziavano il sopralluogo andato avanti per ore. Nel cortile, sette cani e l’ipotesi più macabra che è stata sposata anche dalle stesse forze dell’ordine: l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore, potrebbe aver strisciato sul pavimento alla ricerca del bagno, per poi morire. I cani potrebbero essere entrati in azione dopo facendo scempio del suo corpo. Ipotesi possibile?

L’ultima volta è stato visto a Sinnai il 10 dicembre scorso: Eraldo Serra ha riscosso la pensione. Poi il silenzio, interrotto sabato sera dall’arrivo nella casa di via Sant’Elena dei Vigili del fuoco e delle auto dei carabinieri. Come mai? Qualcuno passando nei pressi della casa di campagna ha sentito, come è successo altre volte, la musica di una radio, ha visto anche una luce accesa nella stessa abitazione e si è insospettito anche perché da tempo non vedeva in giro Eraldo Serra. Da qui l’allarme ai carabinieri, che hanno accertato la scomparsa del pensionato e che da due giorni stanno ricostruendo quello che appare un autentico giallo.

Il giallo

Del pensionato, ex macellaio (tra i più apprezzati della zona e anche a Cagliari), nessuna traccia. In cucina il suo portafoglio con all’interno documenti e denaro, le chiavi della casa, quel berretto che non si è fatto mai mancare. Nessuna traccia di violenza, nessuna forzatura degli ingressi.

Una luce accesa, una radio che continuava a diffondere la sua musica mentre vigili del fuoco e carabinieri iniziavano il sopralluogo andato avanti per ore. Nel cortile, sette cani e l’ipotesi più macabra che è stata sposata anche dalle stesse forze dell’ordine: l’uomo potrebbe essere rimasto vittima di un malore, potrebbe aver strisciato sul pavimento alla ricerca del bagno, per poi morire. I cani potrebbero essere entrati in azione dopo facendo scempio del suo corpo. Ipotesi possibile?

Il medico legale

«I cani – dice il medico legale Roberto Demontis – possono divorare un uomo, ma è impossibile che non lascino tracce: possono mangiare anche le parti molli di un osso, ma non potrebbero nascondere il fatto. Diverso il caso di un maiale, animale capace di non lasciare nessuna traccia dietro uno scempio di questo tipo».

Di ossa in quel cortile ne sono state trovate tante. Sarebbero di animali. Sono stati repertati invece due denti assieme ad alcuni abiti sfilacciati trovati tra le scale della casa. Ora saranno anche oggetto dell’esame del Dna affidato ai carabinieri del Ris.

L’inchiesta

Al momento le fonti ufficiali parlano di «persona scomparsa e di ricerche in corso». Anche ieri i carabinieri di Quartu e Sinnai, coordinati dal capitano Michele Cerri, hanno setacciato il territorio attorno all’abitazione, effettuato controlli a Cagliari e in altre parti della Sardegna dove anche in passato l’uomo ha trascorso giornate intere lontano da Sinnai.

Sono state anche sentite diverse persone. Nessuno lo ha più visto, scomparso da quarantaquattro giorni. Ma in passato ha vissuto per conto suo anche per diversi mesi a Cagliari e in altre parti dell’isola.

Controlli anche nelle campagne dopo che domenica erano stati passati al setaccio i terreni attorno all’abitazione di Sant’Elena senza trovare nulla di sospetto. Il mistero insomma resta.

