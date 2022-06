Pensionato picchiato a sangue 

L’avrebbero aggredito con calci e pugni, facendolo finire in Pronto soccorso. La vittima del pestaggio è Mario Mameli, pensionato di 68 anni, di Villanova Strisaili. L’uomo, che abita da solo, è stato sorpreso nella sua casa di via Manzoni nella tarda serata di martedì. Mameli non se l’aspettava e i suoi aggressori sono sbucati all’improvviso. I responsabili dell’aggressione si sarebbero infilati in casa dopo aver sfondato la porta. Le notizie sull’episodio di violenza sono ancora frammentarie. Ma quel che è certo è che l’uomo è stato colpito ripetutamente e ha riportato diversi traumi tanto che il personale di un’ambulanza l’ha soccorso e trasportato all’ospedale di Lanusei dove i medici si sono presi cura di lui. Al momento nessuna ipotesi è stata formulata sul movente della brutale aggressione.

La ricostruzione

Sta di fatto che dopo cena, alcune persone hanno sfondato la porta della casa in cui Mameli stava riposando. L’uomo, un passato da pastore sui monti di Villagrande, non avrebbe avuto la forza di reagire alla scarica di colpi che lo ha raggiunto al torace, alla testa e alla schiena. Le urla disumane sono state avvertite dai residenti che abitano nelle vicinanze della casa affacciata su via Manzoni, la circonvallazione a un passo dalla strada principale.

L’allarme

Alla centrale operativa del 118 è arrivata una segnalazione con richiesta d’intervento e sul posto si è precipitata una squadra di soccorritori che ha prestato le prime cure al pensionato ferito. La vittima del pestaggio è stata trovata tramortita e con evidenti tumefazioni diffuse su tutto il corpo. Il personale dell’ambulanza ha trasportato Mameli in ospedale dove i medici hanno eseguito gli accertamenti del caso compresi alcuni esami strumentali per escludere eventuali complicazioni. Per ora non risultano denunce di parte.