Pensionato morto schiacciato 

È morto in pochissimi istanti, praticamente sul colpo, per il peso dell’armadio che l’ha travolto. Ignazio Porru, 81 anni di Assemini, affetto da Alzheimer, non avrebbe avuto nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Sarebbero questi i primi esiti dell’autopsia voluta dalla sostituta procuratrice Rita Cariello sul corpo dell’anziano, morto la notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre nella sua camera da letto a Villa Ada, una casa per anziani che si trova a Uta. Subito dopo la comunicazione del decesso, la pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, chiamando il medico legale per capire cosa fosse accaduto.

La consulenza

Ci vorranno alcune settimane perché la consulenza del medico legale venga ufficialmente consegnata in Procura, anche perché saranno indispensabili gli esami istologici compiuti sul corpo del pensionato. Quello che inizialmente la magistratura voleva appurare era se Ignazio Porru fosse morto a causa del mobile che gli è caduto addosso, oppure se fosse stato stroncato da un malore e che poi, nel tentativo di aggrapparsi, fosse stato travolto. Dalle prime indiscrezioni è emersa che l’ipotesi più attendibile sarebbe la prima: l’81enne sarebbe deceduto per schiacciamento, dunque a causa del pesante manufatto che è venuto giù. Il corpo è stato dissequestrato e riconsegnato alla famiglia che oggi alle 16 celebrerà i funerali nella chiesa di Santa Lucia.

La ricostruzione

La notte del decesso, stando alle poche indiscrezioni filtrate dagli investigatori, pare fossero di turno due operatori sociosanitari che, dopo essersi accorti della morte di Porru, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale. Immediata la telefonata al pubblico ministero di turno che ha disposto gli accertamenti e sequestrato la salma. Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, Ignazio Porru sarebbe stato trovato poggiato al suo letto con addosso l’armadio: avrebbe avuto la testa sulla spalliera, fuori dal letto, dove di solito si poggiano i piedi. Impossibile al momento capire come il mobile gli sia caduto addosso. Il fascicolo aperto per omicidio colposo, al momento senza iscritti nel registro degli indagati, è dunque destinato a restare aperto. Alla Procura, dunque, il compito di chiarire cosa sia accaduto e di escludere responsabilità colpose o di mancata vigilanza, visto che aveva l’Alzheimer.