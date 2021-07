Pensionati isolani sul piede di guerra 

Pensionati sul piede di guerra: ieri mattina hanno occupato i portici sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari per protestare contro la situazione del sistema sanitario e sollecitare un intervento della Regione. Il sit in organizzato da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp è, però, solo il primo passo verso azioni più rumorose se la politica regionale non darà loro risposte concrete.

«Quella di oggi è solo una tappa di una mobilitazione che andrà avanti sino a che non otterremo risposte e soluzioni adeguate», ha confermato Marco Grecu, segretario regionale Spi, denunciando l’inerzia della Regione e annunciando «nuove iniziative territoriali con la Marcia della Salute che si articolerà in diverse tappe e poi una nuova manifestazione a Cagliari».

Le richieste

Le sigle sindacali rivendicano una sanità ospedaliera pubblica di qualità, che dia risposte in tempi stretti superando il problema delle liste d’attesa, ma chiedono anche misure per potenziare l’assistenza domiciliare integrata e la rete sanitaria territoriale, la ridefinizione del ruolo delle Rsa e, più in generale, un piano di assunzioni che colmi il vuoto attuale.

«Devono essere attuate tutte le azioni necessarie a garantire il diritto alla salute e colmare i gravi disagi creati non solo ai pensionati ma a tutti i cittadini perché purtroppo non si muore solo di covid ma anche di altre patologie», ha aggiunto Alberto Farina, segretario regionale Fnp Cisl, sottolineando che «chi governa deve pensare più alla salute pubblica che alle poltrone».

Criticità

Non solo, ma evidenziano anche la sofferenza e i disagi vissuti, soprattutto dagli anziani e dai malati cronici da quando è scoppiata l’emergenza e il ritardo nel riconoscimento dell’invalidità civile. «Liste d’attesa, rete dell’emergenza, servizi territoriali e prevenzione sono alcuni dei nodi critici che la Giunta deve affrontare subito aprendo un confronto con le organizzazioni sindacali per definire una strategia anche in riferimento alle risorse del Pnrr», ha sottolineato Rinando Mereu, segretario Uilp Uil.

Presenti al sit-in anche i segretari regionali di Cigl, Cisl e Uil. «Il palazzo del popolo sardo chiude le porte ai nostri sindacati – hanno incalzato Michele Carrus, Gavino Carta e Francesca Ticca –, non hanno voluto ascoltare le istanze dei nostri pensionati, non è mai successo in questa regione».

