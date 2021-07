Pensionata cade dalle scale e muore 

Vivevano l’una per l’altra. La mamma, Gilda Serreli, 95 anni, la figlia Gianna Galleri, 68 anni, da sempre assieme nell’abitazione di Flumini. La figlia sempre pronta ad accudire l’anziana mamma. Ieri mattina, come ogni giorno, le due donne hanno fatto la colazione al piano terra.

La tragedia

Poi Gianna, pensionata, nubile, ha deciso di salire al primo piano per rimettere a posto le camere da letto. Salendo la scala, la tragedia: è caduta, finendo pesantemente a terra, battendo il capo e riportando un trauma cranico. La morte è stata probabilmente istantanea. La mamma si è accorta che della situazione e, disperata, l’ha chiamata. Poi ha chiesto aiuto al 118. Sono stati attimi drammatici. Quando sono i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte. La tragedia si era già consumata. Immediato anche l’arrivo dei carabinieri della vicinissima stazione di Flumini nella via Mar Ligure. Sono arrivati anche i colleghi del Nucleo operativo di Quartu col maggiore Valerio Cadeddu, sono stati avviati gli accertamenti.

Quello che era accaduto, è apparso subito chiaro: Gianna Galleri era caduta dalle scale di casa, forse tradita da un malore. Un volo di pochi metri. Fatali le ferite al capo. Gli stessi militari hanno informato il magistrato. Sul posto è arrivato anche un medico. Tutto è apparso ancora più chiaro. Tanto che il magistrato ha subito disposto la restituzione della salma alla famiglia per i funerali.

Commozione

Una tragedia che ha commosso tutti. Una terribile fatalità. Qui in questo tratto di Flumini conoscevano in molti madre e figlia. Grande il cordoglio. I funerali dovrebbero svolgersi oggi o al più tardi domani.

L’incidente è avvenuto alle otto del mattino. Le due donne si sono come sempre alzate presto per fare la colazione preparata dalla figlia. Poi la decisione di Gianna Galleri di salire al piano di sopra per rimettere a posto le camere da letto. Lo faceva ogni giorno. Poi la caduto improvvisa, fatale. Un malore? Forse, o almeno questa pare sia stata l'ipotesi immediata durante il sopralluogo nella casa. I sanitari arrivati con l'ambulanza hanno tentato di rianimare la ferita. Tentativo purtroppo inutile. Quindi l’arrivo dei carabinieri, una informativa al magistrato e la chiusura delle indagini. Si è trattato di una fatalità. La notizia ha subito fatto il giro del quartiere suscitando commozione e cordoglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA