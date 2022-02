Pena ridotta a 4 anni per Puddu 

Quattro anni di reclusione e cinque di interdizione dai pubblici uffici, ma anche la revoca delle pene accessorie. Dopo l’annullamento parziale della condanna di secondo grado da parte della Cassazione, ieri mattina la Corte d’Appello di Cagliari ha ridotto la condanna dell’ex sindaco di Portoscuso, Adriano Puddu, che si era visto in precedenza infliggere sei anni e quattro mesi di carcere per aver preteso favori sessuali in cambio di aiuti alle donne assistite dai servizi sociali del suo comune.

Niente carcere

La Corte d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe ha dunque ridotto a quattro anni la condanna, soglia che consentirà all’ex primo cittadino – difeso dagli avvocati Ivano Lai e Giuseppe Andreozzi – di ottenere misure alternative alla detenzione in carcere. Con ogni probabilità, infatti, una volta che questa sentenza diventerà definitiva, i legali faranno domanda di affidamento ai Servizi sociali. Nel luglio del 2020, la Suprema Corte aveva in parte accolto il ricorso dei difensori, annullato la sentenza d’appello e facendo cadere la più grave delle accuse di violenza sessuale, perché ritenuta commessa nei confronti di una giovane donna con problemi psicofisici. Erano rimaste in piedi, invece, le contestazioni di induzione indebita nei confronti di tre donne (l’ex concussione sessuale per induzione) e il fascicolo era stato rinviato a Cagliari per la rideterminazione della pena.

L’appello-bis

Ieri mattina, davanti alla Corte d’appello, il sostituto procuratore generale Giancarlo Moi ha chiesto cinque anni e mezzo di reclusione per l'ex amministratore, ma dopo una camera di consiglio durata tre ore, i giudici hanno ridotto a quattro gli anni della sua condanna, soglia oltre la quale non sono più ammesse misure alternative alla detenzione. Il 27 settembre 2019, invece, un’altra sezione della Corte d'appello aveva confermato i 6 anni e 4 mesi di reclusione inflitti in primo grado. Dopo la sentenza di ieri, l’ex sindaco Puddu – non presente in aula – non ha rilasciato dichiarazioni. «Preferisce mantenere il riserbo sulla vicenda», hanno commentato gli avvocati Iai e Andreozzi, «come peraltro ha sempre fatto per tutta la durata del processo».