Pellet pericoloso, maxi sequestro 

Il legale rappresentante della società importatrice, con sede legale a Milano e sede secondaria a Selargius, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. «La disponibilità della merce riportante in etichettatura le indicazioni false sulla qualità del prodotto avrebbe permesso all'importatore la distribuzione e la vendita di merce di bassa qualità a fronte di un'alta qualità dichiarata, con conseguente induzione in inganno dei consumatori finali», spiegano dall'Agenzia delle Dogane.

Andranno in fumo, ma non nelle stufe dei cagliaritani e dei sardi in genere, le 71 tonnellate di pellet importate dall’Egitto e sequestrate al porto canale dai funzionari dell’Ufficio Dogane e dalla Guardia di finanza. Saranno bruciate negli impianti dell’inceneritore di Macchiareddu perché irregolari, non rispondenti alle normative vigenti sia per quel che concerne l’etichettatura dei singoli sacchi (ben 4.770 per un peso di ogni singola confezione di 15 chili) che per la loro qualità.

In laboratorio

Le analisi chimiche svolte su campioni di prodotto nei laboratori dell’Agenzia delle dogane hanno accertato la presenza di ceneri e di azoto nettamente superiori alle percentuali consentite dalle norme nazionali. Insomma, la grossa quantità di pellet individuato all’interno di cinque container parcheggiati sulle banchine dello scalo industriale e pronta per essere immessa sul mercato avrà vita breve. Dopo i sigilli, la distruzione.

L’importatore

L’indagine

Secondo i funzionari dell’Agenzia, «le attività di sequestro» come quella appena conclusa nel porto canale, «mirano a contrastare il fenomeno delle importazioni illecite di pellet con il marchio di certificazione di qualità contraffatto e sono il frutto di un'accurata attività di analisi degli scambi commerciali che interessano la filiera d'importazione e vendita del predetto combustibile».

Una commercializzazione «che si traduce in un vero e proprio danno per la leale concorrenza tra gli operatori onesti del settore che risentono, nel particolare momento storico di difficoltà di approvvigionamento di altra tipologia di combustibile per le note vicende internazionali, degli effetti del conseguente incremento dei prezzi all'importazione del pellet che si attesta su valori superiori al sessanta per cento».

Primi interventi

Insomma, dopo il blitz in banchina, gli 007 della Sezione operativa territoriale del porto canale e i militari del 1° Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza intensificheranno i controlli per contrastare altre possibili irregolarità nell’importazione delle merci e del pellet.

