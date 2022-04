Pellet, mega truffa da 200 mila euro 

Il prezzo del pellet appariva estremamente vantaggioso e così in tanti l’hanno acquistato sul web, pensando di fare scorta a fronte di spese contenute . Salvo, poi, scoprire che si era trattato di una truffa. Il raggiro era stato creato da una quarantina di persone, residenti nelle province di Napoli e Caserta, che sono state denunciate dai carabinieri di Seneghe, Marrubiu e Solarussa. Devono rispondere di truffa aggravata in concorso e sostituzione di persona.

L’inchiesta

È andata avanti per due mesi. I militari, coordinati dalla Compagnia carabinieri di Oristano, hanno preso spunto da una segnalazione del gruppo Facebook “Segnalazioni truffe vendita pellet”: è composto da oltre mille persone in tutta Italia già vittime di questo reato. I truffati, convinti di fare scorte di pellet di legno, si sono imbattuti nei diversi siti creati ad arte dai malviventi; questi ultimi, sfruttando nomi e ragioni sociali di ditte regolari del settore e soprattutto approfittando del momento di particolare carenza del combustibile, hanno reso particolarmente appetibile l’acquisto proponendolo a prezzi estremamente vantaggiosi. Attratte dall’offerta, le vittime hanno versato varie somme attraverso bonifico bancario senza, però, ricevere mai la merce. Secondo le verifiche dei militari, la cifra percepita in modo indebito ammonta a 200 mila euro.

I falsi siti web

Diversi gli elementi che hanno consentito ai carabinieri di individuare i falsi siti: le analoghe caratteristiche grafiche e di impaginazione, l’indicazione nei contatti di numeri di telefono fissi inesistenti e di cellulari intestati a persone extracomunitarie non rintracciabili, gli indirizzi email inesistenti, la mancanza di informazioni sulla partita Iva e sul diritto di recesso obbligatorie per legge. Infine, i riscontri incrociati sulle generalità delle persone che avevano richiesto e pagato la creazione dei siti fasulli alle società da cui è possibile acquistare spazi web con le informazioni bancarie degli intestatari dei conti correnti ove venivano eseguiti i bonifici, hanno consentito di identificare gli indagati. Al termine degli accertamenti, 40 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con la richiesta di sequestro e oscuramento dei siti.