Pedoni investiti, allarme rosso 

In un mese dieci persone investite in nove incidenti, alcuni gravi, altri meno. L’ultimo è avvenuto ieri alle 7 a Pirri: una 72enne ha attraversato la strada ed è stata travolta da un’auto. La donna ha riportato ferite importanti ed è stata ricoverata al Brotzu: non sarebbe in pericolo di vita ma i medici mantengono la prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale: la signora sembra stesse attraversando distante dalle strisce pedonali. Ancora una volta dunque all’origine di un incidente c’è stata un’imprudenza. «Distrazione e il mancato rispetto delle regole sono alla base delle maggior parte dei sinistri che avvengono», fanno sapere dagli uffici della Municipale. E l’utilizzo dei telefoni cellulari, come già accertato in alcune occasioni, spesso è una delle principali cause degli incidenti.

La chiamata

In via Tamburino Sardo, di mattina presto, si è dunque sfiorata la tragedia. È stato il marito della 72enne a chiamare i soccorsi. Una Nissan Qashqai, diretta verso via Stamira e con alla guida una 45enne dell’hinterland, ha investito una donna. La signora, Silvana Sarigu residente nella zona, è caduta riportando diverse ferite. Il personale del 118 è arrivato subito: ha accompagnato la donna al pronto soccorso del Brotzu, con assegnato un codice rosso. È stata poi ricoverata in Neurochirurgia per un brutto trauma cranico. Intanto gli agenti della Polizia locale si sono occupati dell’incidente. L’impatto sarebbe avvenuto in una zona dove non c’erano le strisce pedonali. La conducente dell’auto, ancora sotto choc, è stata ascoltata dai poliziotti così come altri testimoni che hanno assistito all’investimento.

L’appello

Proprio un mese fa la Municipalità di Pirri aveva approvato all’unanimità un documento della commissione Viabilità, presieduta da Riccardo Cabras. Tra le strade maggiormente a rischio è stata indicata proprio via Tamburino sardo, insieme a via Segni, via Barracca Manna, via delle Agavi, via Duca di Genova, via Fosse Ardeatine, via Pirandello, via Renato Guttuso e via Stamira. Così è stata avanzata la richiesta di installare degli attraversamenti rialzati o limitatori di velocità anche in queste strade così come per quelli già previsti in via Pisano e via Vesalio. Per via Salvatore Sole e via Santa Maria Chiara, la Municipalità ha chiesto al Comune di prendere in considerazione l’ipotesi di un potenziamento della segnaletica luminosa. «Nel territorio comunale», viene specificato nel documento votato dalla Municipalità, «il numero di incidenti è in crescita e la giusta direzione è quella di contrastare gli eccessi di velocità con interventi mirati come l’adeguamento della segnaletica, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di limitatori di velocità».

La scia

Giugno è stato un mese difficile con ben nove incidenti con l’investimento di dieci pedoni. Per fortuna non ci sono state vittime anche se in cinque casi le persone ferite sono state accompagnate in ospedale con assegnato un codice rosso vista la dinamica degli incidenti. In alcuni casi i conducenti delle vetture responsabili degli incidenti sono risultati over 70. E in quasi tutti gli episodi la distrazione e il mancato rispetto dei limiti di velocità sono state le cause principali di quanto accaduto. Così come l'imprudenza degli stessi pedoni, altro elemento riscontrato dai rilievi della Municipale.

