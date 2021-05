Pedoni a rischio, nuova segnaletica 

L’ultimo è soltanto di qualche giorno fa: una donna è stata investita, per fortuna in modo non grave, mentre attraversava la strada in via Fiume, nel tratto della quattro corsie verso il Poetto.

In un anno e mezzo sono stati una ventina gli incidenti ai danni dei pedoni: due di questi mortali, uno con conseguenze gravissime. Chi si sposta a piedi continua a dovere fare i conti con enormi rischi tra auto che sfrecciano ad alta velocità, buche, tombini e chiusini dell’acqua senza copertura e marciapiedi dissestati.

Pedoni al sicuro

Per questo il Comune corre ai ripari: l’ufficio Traffico e viabilità sta portando avanti con la ditta che si era aggiudicata l’appalto per la manutenzione della segnaletica, l’intervento per la sistemazione di passaggi pedonali protetti in diverse vie. Soprattutto nel centro storico, dove le strade sono strette, si stanno tracciando i percorsi con le strisce bianche che in alcuni casi saranno anche delimitati dai paletti dissuasori. I passaggi pedonali sono già stati realizzati in via Porcu, in via Martini e in via Zara. Sono previsti anche in via Dante nel lato sinistro dopo via Eleonora D’Arborea, in via Eleonora d’Arborea nel lato sinistro dopo via Dante in direzione via Marconi e in via Cavour nel lato destro dopo via Porcu con direzione via Marconi. E ancora in via Regina Margherita, nel lato destro da via Marconi a via Umberto I (in questo caso il percorso sarà protetto anche dai dissuasori), in via Umberto I tra via Regina Margherita e piazza Venezia nei lati sinistro e destro, in via Pola dove oltre al percorso pedonale nel lato sinistro dal civico 53, saranno realizzati anche due attraversamenti. Due percorsi pedonali saranno tracciati anche in via La Marmora, nel lato sinistro da Su Grifoni Mannu a via Regina Elena, e nel lato destro dopo via Regina Elena in direzione via Vittorio Veneto. Ancora in via Regina Elena nel lato sinistro da via La Marmora a via Vittorio Emanuele, probabilmente anche questo protetto da dissuasori e in via Mori nel lato sinistro da via Pola a piazza IV Novembre.

Le reazioni

«È molto importante che abbiano pensato anche ai pedoni», commenta Carla Sanna, 52 anni, mentre cammina davanti al mercato civico in piazza Dessì, «passare nel centro storico è un vero incubo perché le strade sono strette e le auto sfrecciano a tutta velocità. In questo modo almeno anche i pedoni hanno il loro percorso». La speranza prosegue Andrea Locci, 43 anni, «è che non ci parcheggino le macchine, come succede sempre ,tutti i giorni nel percorso pedonale di piazza Azuni che viene utilizzato come un parcheggio».

Antonello Casiddu, dell’ufficio Traffico e viabilità, spiega che «i percorsi pedonali sono stati realizzati per permettere ai pedoni di muoversi in condizioni di sicurezza. Alcuni di questi, dove è più alto il rischio che possa dilagare la sosta selvaggia, saranno delimitati dai dissuasori». Gli stessi che erano stati utilizzati tra le vie Garibaldi, XX Settembre e Bonaria e che erano stati rubati o rimossi. Così come in piazza Santa Maria che resta una piazza pedonale solo sulla carta.

