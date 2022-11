Pedoni a rischio, arrivano i vigili 

In viale Colombo per proteggere i pedoni arrivano i vigili. Che l’attraversamento a pochi passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi fosse tra i più pericolosi della città è cosa nota. Si passa a tutta velocità senza fermarsi a dare precedenza ai pedoni. C’è chi manda messaggi al o parla al telefono senza prestare alcuna attenzione. Va da sé che gli incidenti, spesso anche gravi, sono l’ordine del giorno e così la Polizia locale è stata costretta a estremi rimedi. In determinati giorni e in determinati orari, gli agenti stanno presidiando le strisce per aiutare le persone ad attraversare. E capita persino che qualcuno non si fermi nemmeno davanti ai vigili.

L’appello

Già da qualche tempo i cittadini hanno chiesto la sistemazione di un attraversamento pedonale rialzato in modo da indurre a rallentare e adesso qualche novità potrebbe arrivare con il nuovo progetto di sistemazione della segnaletica orizzontale e dei nuovi cartelli. Intanto i pericoli sono un po’ ovunque tra auto che ostruiscono la visuale negli incroci, o parcheggiate direttamente sopra le strisce. Basta fermarsi qualche minuto in viale Colombo per rendersi conto di cosa succede se i vigili non ci sono.

«Attraversare è quasi impossibile», dice Giuseppe Pau, 75 anni, «ma non solo in viale Colombo. Ogni giorno ci sono 4-5 incidenti di pedoni falciati mentre passano nelle strisce. Qui in viale Colombo passano dritti senza nemmeno guardare». La soluzione? «Sicuramente un dosso sarebbe importante ma anche uno di quei cartelli che lampeggiano per avvisarti che ci sono le strisce e che devi rallentare». Di fianco a lui Tonio Serra, 73 anni aggiunge: «Ogni giorno rischiamo la vita. Non c’è alcun rispetto per chi va a piedi. Lasciano le auto sulle strisce, negli incroci e se ti lamenti ti insultano pure» . Ne sa qualcosa Dina Pistis, 68 anni: «Io ho sempre paura, tanto che preferisco fare un giro più lungo e attraversare dove c’è il semaforo, anche se anche lì spesso non rispettano i segnali».

La cartina