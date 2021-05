Pedonalizzazioni, l’elenco si allunga 

Ci sono sette strade o porzioni di strade in centro dove le auto non passeranno più per tutta l’estate per lasciare spazio a tavolini, sedie, pedane e ombrelloni. La piccola rivoluzione avviata dal Comune, come strategia di adattamento della città convalescente dal Covid e come misura anticrisi per titolari di bar, pub e ristoranti (che denunciano cali del fatturato fino all'80%) corre spedita.

La mappa

L’amministrazione amplia la mappa delle strade pedonali, ribadisce la chiusura al traffico di via Sassari (nel tratto tra piazza del Carmine e via Mameli), via Malta (tra vico Malta e via Sassari) viale Regina Margherita (tra le scalette e via Roma) e via Porcile (tra via Cavour e l’uscita del parcheggio del Consiglio regionale) e conferma la pedonalizzazione delle strade della Marina (via Cavour, via dei Mille, via Sant’Eulalia), già chiuse al traffico la scorsa estate. Lo scopo è consentire ai ristoratori di sistemare i tavolini in strada e ricominciare a lavorare (esclusivamente all'aperto, come impone il dl Draghi) a partire da lunedì prossimo, quando la Sardegna tornerà in zona gialla. «Stiamo facendo di tutto per far ripartire un importante settore produttivo della città», spiega il sindaco Paolo Truzzu. «Contemporaneamente stiamo anche valutando soluzioni alternative per garantire i parcheggi ai residenti», aggiunge.

Le novità

Lunedì, quindi, si parte. Dal 17 maggio al 31 ottobre, dunque, tutti i giorni, 24 ore al giorno, in queste strade potranno transitare solo pedoni e mezzi di soccorso, mentre tra le 7 e le 11 il Comune garantisce le operazioni di carico e scarico. L’obiettivo è recuperare almeno in parte i mesi di chiusura e provare a rilanciare un settore costretto a fare i conti con le restrizioni imposte dalle norme sul distanziamento. «Lo sforzo dell’amministrazione è notevole», sottolinea l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, «vogliamo venire incontro alle attività commerciali e, nel contempo, trovare le soluzioni per i parcheggi e i servizi destinati ai residenti.

Il Comune, che gestirà la chiusura delle strade, ha già fatto le verifiche sulla viabilità. «Abbiamo deciso di chiudere il tratto di via Malta per evitare che le auto possano reimmettersi in via Sassari. Per il resto, la viabilità non subirà particolari stravolgimenti», spiega Truzzu. «Adesso partiamo, perché la risposta che dobbiamo dare al settore produttivo è urgente. Poi in corso d’opera, se dovesse essere necessario, potremo anche valutare modifiche», aggiunge. E ancora: «L’esigenza che in questo momento abbiamo tutti e far ripartire immediatamente il lavoro dei ristoratori, una categoria che ha sofferto molto. Dietro ci sono persone e intere famiglie che hanno bisogno di riprendere lavorare, noi ce la mettiamo tutta cercando le soluzioni migliori. Naturalmente», conclude Truzzu, «dalla pedonalizzazione qualcuno potrà subire qualche conseguenza negativa, ma in questo momento di emergenza crediamo sia giusto che l’amministrazione faccia scelte di questo tipo».

