Pedonalizzazione: tra i residenti monta la protesta 

Oltre una cinquantina di parcheggi tra via Sassari (nel tratto tra piazza del Carmine e via Mameli) e viale Regina Margherita (tra le scalette e via Roma) spariscono sino alla fine di ottobre. Torneranno a disposizione di residenti e cittadini quando scadrà la pedonalizzazione in queste strade (nell’elenco c’è anche via Porcile), annunciata dal Comune per andare incontro alle esigenze dei ristoratori, alle prese con gli stravolgimenti legati alle restrizioni anti-contagio. Il provvedimento dell’amministrazione, in vigore dal 24 maggio, scatena qualche mal di pancia tra i residenti. «Comprendiamo il fatto che esista un’esigenza reale dei ristoratori che senza spazi all’aperto non potrebbero lavorare», dice Marco Rossi, presidente del comitato residenti di Stampace, «e comprendiamo la scelta dell’amministrazione di sacrificare per un po’ di tempo i parcheggi e pedonalizzare quelle strade», aggiunge. Fatta questa premessa, però, «una buona amministrazione cosa fa quando toglie qualcosa a qualcuno per darlo a qualcun altro? Cerca», e trova, «soluzioni alternative che permettono, in questo caso ai residenti, di subire il minor danno possibile». Detto diversamente, i residenti si aspettano ora provvedimenti «a compensazione», spiega Rossi, per recuperare, seppure in parte, la perdita della disponibilità dei parcheggi per cinque mesi. Come? «Da oltre un anno abbiamo discusso con l’amministrazione della possibilità di modificare l’orario della Ztl a Stampace e istituirlo tra le 19 e le 7. Sembrava che l'amministrazione fosse disponibile a questa soluzione che avrebbe permesso ai residenti di usufruire dei parcheggi soprattutto la sera, quando rientrano a casa, ma per il momento ancora niente.

Nell’immediato, una soluzione alternativa sarebbe anche quella di consentire ai residenti di utilizzare i parcheggi di proprietà della Regione che sono presenti nella zona. «Quelli del multiplano di via Caprera, per esempio, o anche quelli in viale Trieste, nel tratto iniziale», spiega Rossi. Che insiste su un punto. «La pedonalizzazione è una scelta che si comprende, ma allo stesso tempo bisogna adottare misure a compensazione per i residenti. È già accaduto al Poetto», spiega ancora, «quando è stato pedonalizzato il lungomare e sono stati riservati parcheggi ai residenti. Questo per dire che si possono trovare le soluzioni, se c’è la volontà di farlo». (ma. mad.)

