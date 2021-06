Pedonalizzazione, la Giunta frena 

La pedonalizzazione di via Eligio Porcu si farà, ma non subito. Mentre il progetto divide l’opinione di cittadini e commercianti della storica strada quartese, la Giunta comunale frena sullo stop alle auto in quello che un tempo era il salotto buono della città.

La frenata

«Prima va riqualificata la strada, pianificate manifestazioni di animazione e definito un piano alternativo per la sosta», ha precisato in Consiglio comunale l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra rispondendo all’interpellanza presentata dal centrosinistra che di fatto fa pressing sul via allo stop al traffico.

«Si faccia in fetta, il settore produttivo cittadino ha bisogno di un rilancio che passa anche attraverso questo percorso pedonale, in un’ottica di riqualificazione del centro storico», il commento del capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu.

Il tema torna al centro del dibattito politico con l’estate ormai alle porte. «Via Porcu potrebbe diventare il corso pedonale quartese, un luogo dove si può passeggiare senza le auto», ha proposto Piludu. «Un punto di incontro per le persone, che possa incentivare anche i commercianti e i ristoratori. E soprattutto dovrà essere una pedonalizzazione duratura».

Il problema parcheggi

Allo studio c’è lo stop al traffico nel tratto fra via Marconi e via Venezia, ma va deciso in quali giorni e fasce orarie. E soprattutto come e dove ricavare i parcheggi a pagamento che andrebbero persi con la chiusura della strada ai veicoli. «La pedonalizzazione si farà», ha premesso l’assessora Perra, «però dobbiamo valutare prima una serie di conseguenze, in primis l’impatto sulla circolazione. E quali siano le modalità e gli orari ideali anche in rapporto al concessionario che gestisce i parcheggi a pagamento in città, compresi quelli di via Porcu, con alternative sulla sosta». Soluzioni al vaglio anche del settore alla Viabilità. «Abbiamo fatto diversi incontri con l’assessora e i dirigenti e si sta studiando insieme un piano che metta d’accordo tutti», dice Perra, «senza arrecare danni a nessuno».

Incertezza

Il via all’area pedonale, quindi, slitta a data da definire. «Preferisco prendere qualche giorno in più e risolvere prima una serie di problematiche», sottolinea Perra. «Anche perché non basta chiudere la strada al traffico, servono manifestazioni di spettacolo a contorno - alle quali stiamo lavorando - e un intervento di abbellimento urbano che renda appetibile la via invogliando a fare una passeggiata».

Il sondaggio

Dopo i dubbi di diversi commercianti, il tema è stato rilanciato con un recente sondaggio sui social. «La proposta di pedonalizzazione della via Porcu, attraverso delle consultazioni sul web, ha riscontrato la stragrande maggioranza dei favorevoli», ha precisato lo stesso Piludu nell’aula del Municipio. Pronta però la replica. «Non possiamo indirizzare l’attività amministrativa in base a dei sondaggi sui social», ha risposto l’assessora Perra, «apprezzo l’iniziativa, ne terremo conto, ma non può essere il web la sede per prendere decisioni per la città».

