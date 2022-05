Pedonalizzazione di via San Lucifero, raccolta di firme 

Via San Lucifero pedonale o no? Il dibattito infuria sui social e tra chi vive o transita spesso in questa importante arteria che costeggia luoghi di rilevanza archeologica e storica: la chiesa di San Saturnino, piazza Martiri della Foibe e il monumento ai Caduti. Senza dimenticare l’Exmà. La via è stata riaperta al traffico venerdì, dopo vari mesi di chiusura per il rifacimento della pavimentazione. Finora sono poche le auto che passano, anche negli orari di punta.

Il dibattito

Giovanni Dore, avvocato ed ex consigliere comunale, ha aperto il dibattito: «Ho fatto un post su Facebook e mi hanno contattato diverse persone per propormi di promuovere una petizione. Ho dato l'ok, se riuscissimo ad arrivare a 1.000 firmatari sarebbe perfetto. Via San Lucifero si presta alla pedonalizzazione. Ci sono poche attività commerciali, una via pedonale attirerebbe chi vuole aprire un’attività. Il luogo ha un valore storico importantissimo, andrebbe quindi valorizzato».

Fabrizio Ottaviani vive vicino a piazza Martiri delle Foibe: «Da un lato non sono contrario, mi cambierebbe poco, avendo la possibilità di parcheggiare nel garage del palazzo. Dall’altro invece, essendo un punto in cui ci sono molti palazzi e quindi molta gente che ci vive, credo che il transito delle auto di queste persone anche solo per entrare nei parcheggi interni, sarebbe comunque rilevante, e le caratteristiche non sarebbero certo quelle di una strada pedonale. Tanto vale lasciarla aperta al traffico».

Più possibilista Alessandra Puddu: «Non ho problemi a cercare parcheggio perché entro nel cortile del palazzo dove vivo. Perciò ritengo non sarebbe male farla pedonale. La guardo ora, appena riaperta, e vedo poche auto in circolazione: non mi dispiace affatto. Forse potrebbe addirittura essere più viva. Molte serrande sono chiuse, forse per via della lungaggine dei lavori. La pedonalizzazione potrebbe giovare. Non ne sono però così sicura, bisognerebbe provare». Per Erminio Stara «si potrebbe fare una pedonalizzazione di un anno, e poi tirare le somme, chiedendo ai residenti come si sono trovati. Se non si prova non possiamo esprimere un’opinione». L’assessore alla Mobilità Alessio Mereu chiarisce che per ora la pedonalizzazione non prevista». Poi si vedrà.