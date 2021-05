Pediatria, chiusura scongiurata 

Pediatria ha rischiato di chiudere e le mamme in dolce attesa di essere trasferite.

L’arrivo di consulenti da Olbia, Oristano e Carbonia e le consuete prestazioni aggiuntive del personale ospedaliero hanno solo tamponato l’emergenza, ma non scongiurato il pericolo. Pediatria rischia di chiudere da un momento all’altro.

Il sindaco

Il presidente della conferenza socio sanitaria, Davide Burchi, 42 anni, chiede soluzioni rapide e strutturali per dare risposte al territorio. «Il problema è sempre lo stesso. Se non arrivano i medici, al minimo problema i reparti entrano in crisi. Oggi parliamo di Pediatria, ma la situazione non è migliore al Pronto soccorso, in Ortopedia. il personale compie sforzi straordinari ma non basta. Quello che è accaduto ieri mattina è un’emergenza straordinaria risolta dai vertici dell’Area sanitaria e dell’ospedale».

Servono soluzioni durature e Burchi ha un’idea precisa di quali. «Ci sono esempi virtuosi anche da noi, che mettono nelle condizioni di attrarre medici anche fuori dal territorio ogliastrino e che dobbiamo moltiplicare: servono i primari, la stabilità, un programma di crescita. Serve uno sforzo straordinario che dipende da Cagliari. Ats e Assessorato si trovano a dover dare una risposta a una domanda che ormai facciamo da anni. Iniziare fin da subito a rafforzare i ranghi in modo tale che il servizio possa avere continuità».

«Nessun allarme»

Un appello condiviso anche dal delegato aziendale Fesmed, Luigi Riggi. «Servono urgentemente medici per la pediatria, così come per altri reparti. Per risolvere il problema in modo definitivo, bisogna assumere a tempo indeterminato, perché non si da continuità con contratti a termine. In pediatria mancano 4 medici compreso il direttore. Problema che può portare alla chiusura non solo della pediatria ma anche del punto nascite, perché la paziente deve essere assistita dal ginecologo durante il parto e il neonato preso in cura dal pediatra alla nascita».

Per il commissario Assl Ugo Stochino non c’è stata nessuna criticità straordinaria. «Noi stiamo andando avanti da tempo grazie allo spirito di sacrificio dei nostri operatori e grazie all’aiuto che ci danno le altre Assl. Non è una soluzione, ne siamo consapevoli, il problema è nazionale. Lottiamo tutti i giorni con la carenza di personale medico».

