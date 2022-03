Pediatria aperta tutto l’anno 

L’indisponibilità temporanea del personale medico ha suggerito alla dirigenza dell’ospedale di Lanusei la stipula di una convenzione con il Brotzu. Quella che era una prassi consolidata è stata estesa a un accordo valido tutto l’anno. Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell’orario di servizio prestato al Brotzu, per un massimo mensile di 192 ore. Per le attività in convenzione l’Asl Ogliastra corrisponderà all’Arnas 60 euro lordi all’ora, mentre il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal professionista avverrà nella misura prevista dall’attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il proprio mezzo. Sul contratto è stata inserita una clausola che autorizza le parti a recedere la convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni. «La finalità della convenzione - ha chiarito Luigi Ferrai, 50 anni, direttore facente funzioni dell’ospedale - è garantire la continuità al reparto dove comunque persiste la carenza d’organico».

Pediatria può reggersi sulla stampella prestata dal Brotzu. Il salvagente del nido di Lanusei è una convenzione tra l’Asl Ogliastra e l’Arnas di Cagliari con validità fino al 31 dicembre prossimo. L’accordo è cruciale per salvare le attività del reparto che quest’anno, tra gennaio e febbraio, è stato costretto a due pit stop per carenza di personale.

Pediatria può reggersi sulla stampella prestata dal Brotzu. Il salvagente del nido di Lanusei è una convenzione tra l’Asl Ogliastra e l’Arnas di Cagliari con validità fino al 31 dicembre prossimo. L’accordo è cruciale per salvare le attività del reparto che quest’anno, tra gennaio e febbraio, è stato costretto a due pit stop per carenza di personale.

Con la nuova convenzione le ore di prestazioni mensili esterne dei professionisti del Brotzu a favore del Nostra Signora della Mercede sono salite a 192. Tetto massimo che dovrebbe consentire respiro al nido senza più chiusure, benché resti l’handicap numerico dei medici titolari: il personale è sottodimensionato e attualmente mancano all’appello 5 medici sugli 8 previsti.

La convenzione

L’indisponibilità temporanea del personale medico ha suggerito alla dirigenza dell’ospedale di Lanusei la stipula di una convenzione con il Brotzu. Quella che era una prassi consolidata è stata estesa a un accordo valido tutto l’anno. Le prestazioni professionali saranno rese al di fuori dell’orario di servizio prestato al Brotzu, per un massimo mensile di 192 ore. Per le attività in convenzione l’Asl Ogliastra corrisponderà all’Arnas 60 euro lordi all’ora, mentre il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal professionista avverrà nella misura prevista dall’attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il proprio mezzo. Sul contratto è stata inserita una clausola che autorizza le parti a recedere la convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di quindici giorni. «La finalità della convenzione - ha chiarito Luigi Ferrai, 50 anni, direttore facente funzioni dell’ospedale - è garantire la continuità al reparto dove comunque persiste la carenza d’organico».

Mutuo soccorso

I rinforzi provenienti da fuori Ogliastra dovrebbero garantire totale continuità all’attività del reparto, a beneficio delle mamme che scelgono Lanusei per mettere al mondo i loro bimbi. I pediatri che vanno in soccorso del Nostra Signora della Mercede arrivano anche dalle Asl di Olbia e Carbonia, oltre a un libero professionista di Oristano. In linea con i principi di collaborazione invocati dall’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata