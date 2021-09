Pediatra, rebus per 800 famiglie 

Un pediatra è andato in pensione alla fine dell’anno scorso, un altro lo farà tra qualche giorno. C’è preoccupazione tra le mamme quartesi che si troveranno senza il medico di riferimento per figli, anche in considerazione del difficile periodo legato alla pandemia e ai possibili contagi delle scuole. Alcune poi sono venute a sapere per puro caso che tra qualche settimana dovranno cercare un altro pediatra, mentre altre, che avevano scelto di recente proprio quello che sta per andare in pensione si trovano di nuovo costrette ad effettuare il cambio. I dubbi sono stati sollevati sulle pagine Facebook dove alcune mamme hanno chiesto consigli su quale pediatra scegliere in vista del pensionamento della loro.

I numeri

Osama Al Jamal presidente della Federazione Italiana medici pediatri di famiglia, tende a tranquillizzare subito i genitori: «A Quartu non c’è nessuna criticità per quanto riguarda l’assistenza pediatrica. Il numero dei medici disponibili è sufficiente per garantire l’assistenza alla popolazione pediatrica della città. Anche in previsione del pensionamento di una pediatra non ci saranno problemi in quanto i genitori potranno avvalersi dell’assistenza degli otto pediatri presenti e in caso di incapienza sarà subito nominato un sostituto provvisorio in attesa di un incarico definitivo». Detto questo, «i genitori hanno diritto a un’informazione corretta e a garanzie sull’avere un loro pediatra di fiducia». Ogni pediatra può avere un bacino di utenza fino a 880 bambini a cui si aggiungono quelli di scelta temporanea come i migranti e poi tutti gli ultra 14enni che hanno scelto di proseguire il percorso con quel determinato medico. Attualmente in città i pediatri sono nove. Una dottoressa (con circa 800 assistiti) andrà in pensione a ottobre. Tra gli altri, uno ha un bacino di utenti di 944 (oltre il massimale). Altri cinque hanno comunque superato gli 800 mentre uno si ferma a 249.

I posti disponibili

«Quartu ha quindi un numero di pediatri sufficiente per gestire la popolazione da 0 a 6 anni», ribadisce Al Jamal, «se un medico va in pensione i suoi assistiti vengono presi in carica comunque da un sostituto e poi possono scegliere tra quelli disponibili». Problemi aveva invece creato negli anni scorsi il pensionamento contemporaneo di alcuni medici di famiglia che avevano in carica oltre 1500 pazienti. Lunghe file si erano formate all’ Assl per il cambio tanto che i pazienti si presentavano davanti agli sportelli in via Turati fin dall’alba. Per fortuna poi la procedura è stata modificata e adesso per cambiare medico basta recarsi in farmacia con la tessera sanitaria. Il problema più grave è che la maggior parte delle volte i pazienti non vengono avvisati della cessazione e così si trovano all’improvviso con la necessità di avere le ricette per le medicine. Un’emergenza che aveva riguardato anche i residenti del litorale con il contemporaneo pensionamento di due dottori.